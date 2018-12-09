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    Пинская, Юдашкина, Кожевникова и другие звездные мамы привели детей на Новогоднюю елку

    09.12.2018
    8 декабря прошла Новогодняя Детская Елка журнала Tatler при поддержке Mercury. Галина Юдашкина, Мария Кожевникова, Юлия Барановская и другие знаменитости с детьми пришли на встречу с Дедом Морозом.

    Считаные дни остались до Нового года. По всей стране уже сейчас проходят новогодние утренники. Так, 8 декабря в Доме Спиридонова гостей ждала Новогодняя Елка журнала Tatler. 

    У красавицы-ели собрались Мария Кожевникова, Юлия Барановская и Галина Юдашкина с сыновьями, Олеся Бословяк, Елена Пинская с дочерьми и другие знаменитые мамы. 

    Для детей были подготовлены различные мастер-классы и развлекательная программа. И, конечно, в конце всех ждал главный сюрприз: к ребятам в гости пришел Дед Мороз, которого они так ждали. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
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