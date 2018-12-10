С новым смехом! Рудова, Хилькевич и Скулкина спели в караоке на празднике Comedy Club

В Barvikha Luxury Village прошли съемки новогоднего выпуска Comedy Club «Караоке Star». В концертном зале собрались Анна Хилькевич, Павел Воля, Ольга Картункова и другие звезды «комедийного клуба».

9 декабря гости Barvikha Luxury Village уже прочувствовали всю атмосферу наступающего Нового года, ведь там прошли съемки традиционного караоке-баттла между командами ТНТ. Специальный выпуск Comedy Club будет показан в канун Нового года.



В борьбе за главный приз сошлись несколько команд, часть из которых соревновалась в таком конкурсе впервые.

Мы не станем раскрывать всех карт и не расскажем ни о состязаниях, ни о победителях, однако отметим, что это было очень смешно, а местами захватывающе!

Конечно, такой праздник не могли пропустить звезды ТНТ. Так, в свете софитов на красной дорожке блистали Надежда Сысоева, Екатерина Скулкина, Павел Воля, Валентина Рубцова, Анна Хилькевич, Руслан Белый и другие артисты. Также на празднике присутствовало немало и других знаменитостей, таких как Пелагея, Полина Гагарина, Наталья Рудова, Марина Александрова и другие. Вечер получился не только суперсмешным, но и душевным. Мероприятие было больше похоже на встречу старых друзей. И это круто!