С новым смехом! Рудова, Хилькевич и Скулкина спели в караоке на празднике Comedy Club

9 декабря гости Barvikha Luxury Village уже прочувствовали всю атмосферу наступающего Нового года, ведь там прошли съемки традиционного караоке-баттла между командами ТНТ. Специальный выпуск Comedy Club будет показан в канун Нового года.
В борьбе за главный приз сошлись несколько команд, часть из которых соревновалась в таком конкурсе впервые.
Конечно, такой праздник не могли пропустить звезды ТНТ. Так, в свете софитов на красной дорожке блистали Надежда Сысоева, Екатерина Скулкина, Павел Воля, Валентина Рубцова, Анна Хилькевич, Руслан Белый и другие артисты. Также на празднике присутствовало немало и других знаменитостей, таких как Пелагея, Полина Гагарина, Наталья Рудова, Марина Александрова и другие. Вечер получился не только суперсмешным, но и душевным. Мероприятие было больше похоже на встречу старых друзей. И это круто!