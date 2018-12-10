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    С новым смехом! Рудова, Хилькевич и Скулкина спели в караоке на празднике Comedy Club

    10.12.2018
    В Barvikha Luxury Village прошли съемки новогоднего выпуска Comedy Club «Караоке Star». В концертном зале собрались Анна Хилькевич, Павел Воля, Ольга Картункова и другие звезды «комедийного клуба».

    9 декабря гости Barvikha Luxury Village уже прочувствовали всю атмосферу наступающего Нового года, ведь там прошли съемки традиционного караоке-баттла между командами ТНТ. Специальный выпуск Comedy Club будет показан в канун Нового года.

    В борьбе за главный приз сошлись несколько команд, часть из которых соревновалась в таком конкурсе впервые.

    Мы не станем раскрывать всех карт и не расскажем ни о состязаниях, ни о победителях, однако отметим, что это было очень смешно, а местами захватывающе! 

    Конечно, такой праздник не могли пропустить звезды ТНТ. Так, в свете софитов на красной дорожке блистали Надежда Сысоева, Екатерина Скулкина, Павел Воля, Валентина Рубцова, Анна Хилькевич, Руслан Белый и другие артисты. Также на празднике присутствовало немало и других знаменитостей, таких как Пелагея, Полина Гагарина, Наталья Рудова, Марина Александрова и другие. Вечер получился не только суперсмешным, но и душевным. Мероприятие было больше похоже на встречу старых друзей. И это круто! 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Анна Калашникова, Валентина Рубцова, Станислав Ярушин, Артур Джанибекян, Руслан Белый, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян, Анна Седокова, Наталья Рудова, Анна Хилькевич, Гавриил Гордеев (Гавр), Мария Кравченко, Мария Шекунова, Валентина Мазунина, Гарик Харламов, Ида Галич, Арарат Кещян, Рэпер ST, Надежда Ангарская, Татьяна Морозова, Александр Стекольников, Яна Троянова, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина, Марина Александрова, Гоша Куценко, Надежда Сысоева

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