Ольга Серябкина, Надежда Сысоева и Юлия Савичева узнали, какие бьюти-средства были лучшими в этом году

Ежегодно журнал Glamour проводит премию Best of Beauty, выбирая лучшие косметические и парфюмерные средства уходящего года. С результатами этого года ознакомились Ольга Серябкина, Елена Крыгина и другие звезды.

11 декабря в московском Мультимедиа Арт Музее прошла ежегодная профессиональная премия в области красоты Best of Beauty. Ее проводила российская версия журнала Glamour.

Несколько месяцев редакция глянца, его читатели, а также звездное жюри знакомились с бьюти-новинками этого года — а их, между прочим, было более двух тысяч!

И вот, наконец, после длительного отбора и тестирования ведущими специалистами индустрии красоты, был оглашен список лучшей косметики и парфюмерии 2018 года, в который вошло двести одно средство.



Некоторые бьюти-новинки были выбраны лично знаменитостями. Ольга Серябкина назвала любимое средство для ухода за кожей лица, Сердар Камбаров определил лучшую декоративную косметику для мейкапа, а Юлия Паршута рассказала о своем новом фаворите среди ароматов. Кроме них бьюти-премию посетили бьюти-эксперт Елена Крыгина, певица Анастасия Задорожная, актер Петр Романов и другие знаменитости. Полный список средств-победителей можно найти в январском номере Glamour.

