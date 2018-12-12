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    Ольга Серябкина, Надежда Сысоева и Юлия Савичева узнали, какие бьюти-средства были лучшими в этом году

    12.12.2018
    Ежегодно журнал Glamour проводит премию Best of Beauty, выбирая лучшие косметические и парфюмерные средства уходящего года. С результатами этого года ознакомились Ольга Серябкина, Елена Крыгина и другие звезды.

    11 декабря в московском Мультимедиа Арт Музее прошла ежегодная профессиональная премия в области красоты Best of Beauty. Ее проводила российская версия журнала Glamour. 

    Несколько месяцев редакция глянца, его читатели, а также звездное жюри знакомились с бьюти-новинками этого года — а их, между прочим, было более двух тысяч!

    И вот, наконец, после длительного отбора и тестирования ведущими специалистами индустрии красоты, был оглашен список лучшей косметики и парфюмерии 2018 года, в который вошло двести одно средство.

    Некоторые бьюти-новинки были выбраны лично знаменитостями. Ольга Серябкина назвала любимое средство для ухода за кожей лица, Сердар Камбаров определил лучшую декоративную косметику для мейкапа, а Юлия Паршута рассказала о своем новом фаворите среди ароматов. Кроме них бьюти-премию посетили бьюти-эксперт Елена Крыгина, певица Анастасия Задорожная, актер Петр Романов и другие знаменитости. Полный список средств-победителей можно найти в январском номере Glamour.

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    Текст: Александра Борисова
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    Елена Крыгина, Елена Крыгина, Наталья Давыдова, Влад Лисовец, Иляна Эрднеева, Ясмина Муратович, Катя Добрякова, Анжелика Каширина, Ян Гэ, Рита Митрофанова, Илья Бачурин, Клава Кока, Рита Дакота, Юлия Паршута, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Настя Задорожная, Юлия Савичева, Надежда Сысоева, Ольга Серябкина

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