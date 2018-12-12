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    Филипп Киркоров, Светлана Бондарчук, Зара и другие звезды поздравили Эмина Агаларова с днем рождения

    12.12.2018
    10 и 11 декабря Эмин Агаларов дал два больших сольных концерта, а в ночь на 12 декабря отпраздновал свой 39-й день рождения. Друзья-артисты поддержали певца в зрительном зале, после чего вместе с ним задували свечи на торте. 

    12 декабря Эмин Агаларов празднует день рождения — артисту исполнилось 39 лет. По этому случаю певец дал два больших сольных концерта, которые прошли в «Крокус Сити Холле» 10 и 11 декабря. 

    На сцене и в зрительном зале Эмина поддержали его родные, а также друзья-артисты: Юлия Ковальчук, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сати Казанова, Зара, Филипп Киркоров и другие. 

    После второго концерта Агаларов и его звездные гости собрались в ресторане Backstage, и после 00:00 вечеринка плавно перетекла в празднование дня рождения Эмина. Первыми артиста, конечно, поздравили его родители, а друзья не только сказали немало добрых слов, но и устроили капустник, исполнив для именинника немало хороших песен. Завершился праздник традиционным выносом торта и задуванием свечей. 

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    Текст: Дарья Сеничкина
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    Сосо Павлиашвили, Джиган, Григорий Лепс, Юрий Николаев, Сергей Кожевников, Александр Маршал, Аркадий Укупник, Яна Кошкина, Денис Клявер, Николай Расторгуев, Владимир Кузьмин, Светлана Бондарчук, Эмин Агаларов, Арман Давлетяров, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулус, Катя Лель, Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Марюс Вайсберг, Инна Маликова, Инна Михайлова (Канчельскис), Певица Зара, Стас Михайлов, Александр Панайотов, Анжелика Агурбаш, Юлия Ковальчук, Сати Казанова, Певица Жасмин, Владимир Винокур, Олег Газманов, Юлия Барановская, Арас Агаларов, Анна Лепс, Ани Лорак, Иосиф Пригожин, Певица Валерия, Алена Гаврилова

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