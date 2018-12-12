Филипп Киркоров, Светлана Бондарчук, Зара и другие звезды поздравили Эмина Агаларова с днем рождения

10 и 11 декабря Эмин Агаларов дал два больших сольных концерта, а в ночь на 12 декабря отпраздновал свой 39-й день рождения. Друзья-артисты поддержали певца в зрительном зале, после чего вместе с ним задували свечи на торте.

12 декабря Эмин Агаларов празднует день рождения — артисту исполнилось 39 лет. По этому случаю певец дал два больших сольных концерта, которые прошли в «Крокус Сити Холле» 10 и 11 декабря.

На сцене и в зрительном зале Эмина поддержали его родные, а также друзья-артисты: Юлия Ковальчук, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сати Казанова, Зара, Филипп Киркоров и другие.

После второго концерта Агаларов и его звездные гости собрались в ресторане Backstage, и после 00:00 вечеринка плавно перетекла в празднование дня рождения Эмина. Первыми артиста, конечно, поздравили его родители, а друзья не только сказали немало добрых слов, но и устроили капустник, исполнив для именинника немало хороших песен. Завершился праздник традиционным выносом торта и задуванием свечей.