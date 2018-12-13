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    Премьера «Аквамена»: Момоа не мог оторваться от 51-летней жены, а Херд пришла в образе «владычицы морской»

    13.12.2018
    Вечером 12 декабря в Голливуде состоялась премьера фильма «Аквамен». Исполнителя главной роли Джейсона Момоа поддержала почти вся его семья, а Николь Кидман и Эмбер Херд блистали на красной дорожке в гордом одиночестве.

    Одной из самых громких премьер декабря стала кинолента «Аквамен» с участием Джейсона Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман и других известных актеров. Исполнители главных ролей, разумеется, не смогли пропустить показ картины, который на днях состоялся в Лос-Анджелесе.

    Момоа, последнее время не покидающий списки самых сексуальных мужчин в мире, появился на премьере вместе с семьей: женой Лизой Боне, матерью Кони, дочерью Лолой и сыном Накоа-Вулфом.

    39-летний актер, не стесняясь гостей мероприятия и журналистов, страстно целовал и обнимал 51-летнюю супругу.

    К слову, Боне прошлась по красной дорожке в эффектном черном платье с красной вышивкой от Alexander McQueen — нельзя не отметить, что наряд идеально сидел на фигуре многодетной матери.

    Эмбер Херд выбрала для премьеры очень соблазнительный наряд и вообще старалась придерживаться морской тематики. Экс-супруга Джонни Деппа надела блестящее платье с сетчатыми вставками от Julien Macdonald. Прическа кинозвезды тоже оказалась, что называется, в тему — она сделала «мокрую» укладку. А Николь Кидман надела романтичное платье с рюшами, украшенное пайетками и бисером.

    На премьере также был замечен Дольф Лундгрен в компании возлюбленной Дженни Сандерссон, которая младше него на 24 года, и красавицы-дочери Иды.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images
    Теги:

    Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Дольф Лундгрен, Николь Кидман

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    Комментарии (9) Добавить комментарий
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    • Джейсон - крассавчик!

    • Ну и жены у них с подругами! Мама дорогая!

    • У жены Момоа интересная внешность, жаль, уже увядающая. Но они украшают один другого.

    • Жена Момоа красотка, обожаю её! Дай Бог так выглядеть в полтос, и чтоб муж красавчик надышаться не мог )

    • Гость

      У жены Момоа интересная внешность, жаль, уже увядающая. Но они украшают один другого.

      Она в фильме Сердце ангела таааааак хороша, глаз не оторвать.

    • Обязательно было в заголовке указывать возраст жены?

    • Какая его жена в молодости красивая была ) Там, где с Микки Рурком в фильме - глаз не оторвешь. Редко такие красивые бывают .

    • Лиза Боне и сейчас очень красива, я думаю, ее украшает еще и то, что она не изуродовала себя пластикой, естественна - но и хороша. Дай бог всем так выглядеть в 51. 3 детей, изящная фигура - достойна восхищения.

    • Гость

      Лиза Боне и сейчас очень красива, я думаю, ее украшает еще и то, что она не изуродовала себя пластикой, естественна - но и хороша. Дай бог всем так выглядеть в 51. 3 детей, изящная фигура - достойна восхищения.

      а какие красивые у них дети! просто ВАУ

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