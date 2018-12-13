Премьера «Аквамена»: Момоа не мог оторваться от 51-летней жены, а Херд пришла в образе «владычицы морской»

Вечером 12 декабря в Голливуде состоялась премьера фильма «Аквамен». Исполнителя главной роли Джейсона Момоа поддержала почти вся его семья, а Николь Кидман и Эмбер Херд блистали на красной дорожке в гордом одиночестве.

Одной из самых громких премьер декабря стала кинолента «Аквамен» с участием Джейсона Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман и других известных актеров. Исполнители главных ролей, разумеется, не смогли пропустить показ картины, который на днях состоялся в Лос-Анджелесе.



Момоа, последнее время не покидающий списки самых сексуальных мужчин в мире, появился на премьере вместе с семьей: женой Лизой Боне, матерью Кони, дочерью Лолой и сыном Накоа-Вулфом.

39-летний актер, не стесняясь гостей мероприятия и журналистов, страстно целовал и обнимал 51-летнюю супругу.

К слову, Боне прошлась по красной дорожке в эффектном черном платье с красной вышивкой от Alexander McQueen — нельзя не отметить, что наряд идеально сидел на фигуре многодетной матери.



Эмбер Херд выбрала для премьеры очень соблазнительный наряд и вообще старалась придерживаться морской тематики. Экс-супруга Джонни Деппа надела блестящее платье с сетчатыми вставками от Julien Macdonald. Прическа кинозвезды тоже оказалась, что называется, в тему — она сделала «мокрую» укладку. А Николь Кидман надела романтичное платье с рюшами, украшенное пайетками и бисером.



На премьере также был замечен Дольф Лундгрен в компании возлюбленной Дженни Сандерссон, которая младше него на 24 года, и красавицы-дочери Иды.