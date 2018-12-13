Ходченкова, Бондарчук и Чистякова-Ионова присмотрели украшения для новогодней ночи

Не так давно Ульяна Сергеенко выпустила совместную с ювелирным домом Faidee коллекцию. Недавно в бутике дизайнера состоялась вечеринка, гости которой смогли полюбоваться украшениями из этой коллаборации.

12 декабря в столичном шоуруме Ульяны Сергеенко состоялась новогодняя вечеринка Ulyana Sergeenko x Faidee. На ней были представлены украшения, созданные российским дизайнером совместно с ювелирным брендом Faidee.

Впервые драгоценности были презентованы осенью на Неделе высокой моды в Париже.

Не так давно ювелирная коллекция стала доступна для продажи. Первыми роскошные аксессуары примерили Мария Кожевникова, Светлана Бондарчук, Юлия Снигирь и другие знаменитости, посетившие мероприятие.



Ульяна Сергеенко и креативный директор Faidee Рави Луния с любовью рассказывали гостям вечера о своих творениях. Для их создания были использованы редчайшие бирманские рубины, а также перламутровый жемчуг и 18-каратное белое золото. Коллекция состоит из многоярусного жемчужного колье, а также изящных рубиновых сережек и броши.

