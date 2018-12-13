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    Ходченкова, Бондарчук и Чистякова-Ионова присмотрели украшения для новогодней ночи

    13.12.2018
    Не так давно Ульяна Сергеенко выпустила совместную с ювелирным домом Faidee коллекцию. Недавно в бутике дизайнера состоялась вечеринка, гости которой смогли полюбоваться украшениями из этой коллаборации.

    12 декабря в столичном шоуруме Ульяны Сергеенко состоялась новогодняя вечеринка Ulyana Sergeenko x Faidee. На ней были представлены украшения, созданные российским дизайнером совместно с ювелирным брендом Faidee.

    Впервые драгоценности были презентованы осенью на Неделе высокой моды в Париже.

    Не так давно ювелирная коллекция стала доступна для продажи. Первыми роскошные аксессуары примерили Мария Кожевникова, Светлана Бондарчук, Юлия Снигирь и другие знаменитости, посетившие мероприятие.

    Ульяна Сергеенко и креативный директор Faidee Рави Луния с любовью рассказывали гостям вечера о своих творениях. Для их создания были использованы редчайшие бирманские рубины, а также перламутровый жемчуг и 18-каратное белое золото. Коллекция состоит из многоярусного жемчужного колье, а также изящных рубиновых сережек и броши.

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    Текст: Александра Борисова
    Теги:

    Надежда Оболенцева, Оксана Бондаренко, Ульяна Сергеенко, Мария Кожевникова, Юлия Снигирь, Светлана Бондарчук, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Светлана Ходченкова

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