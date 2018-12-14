Кто не знает «Полицейского с Рублевки»? Этот сериал любят все! Отличная новость для поклонников ситкома: 20 декабря в прокат выходит полнометражная картина по мотивам полюбившегося телепроекта!
Сюжет комедии «Прлицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» разворачивается как раз в канун 2019 года. Отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Ради его спасения Гриша с коллегами решает ограбить банк. Согласно его плану, он и его товарищи «раскроют» громкое преступление, тем самым вернут себе работу. Однако в какой-то момент что-то пойдет не так...
13 декабря в «Октябре» состоялась звездная премьера фильма. Киноленту представили Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов и другие артисты. А одними из первых от души посмеялись над комедией Надежда Михалкова, Гарик Харламов, Юлия Топольницкая, Эвелина Бледанс, Мария Шумакова и многие другие селебы.
Надежда Михалкова, Эвелина Бледанс и другие звезды посмотрели на Александра Петрова в роли полицейского с Рублевки
Кто не знает «Полицейского с Рублевки»? Этот сериал любят все! Отличная новость для поклонников ситкома: 20 декабря в прокат выходит полнометражная картина по мотивам полюбившегося телепроекта!
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