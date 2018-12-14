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    Надежда Михалкова, Эвелина Бледанс и другие звезды посмотрели на Александра Петрова в роли полицейского с Рублевки

    14.12.2018
    13 декабря в кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Одними из первых фильм посмотрели Надежда Михалкова, Юлия Топольницкая и другие звезды.  

    Кто не знает «Полицейского с Рублевки»? Этот сериал любят все! Отличная новость для поклонников ситкома: 20 декабря в прокат выходит полнометражная картина по мотивам полюбившегося телепроекта! 

    Сюжет комедии «Прлицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» разворачивается как раз в канун 2019 года. Отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Ради его спасения Гриша с коллегами решает ограбить банк. Согласно его плану, он и его товарищи «раскроют» громкое преступление, тем самым вернут себе работу. Однако в какой-то момент что-то пойдет не так... 

    13 декабря в «Октябре» состоялась звездная премьера фильма. Киноленту представили Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов и другие артисты. А одними из первых от души посмеялись над комедией Надежда Михалкова, Гарик Харламов, Юлия Топольницкая, Эвелина Бледанс, Мария Шумакова и многие другие селебы.

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    Текст: Дарья Сеничкина
    Теги:

    Гарик Харламов, Сергей Гореликов, Эвелина Бледанс, Борис Грачевский, Леля Баранова, Анна Невская, Александра Бортич, Сергей Бурунов, Юлия Топольницкая, Анжелика Каширина, Ингрид Олеринская, Наталья Еприкян, Евгений Бороденко, Мария Шумакова, Дарья Повереннова, Сабина Ахмедова, Надежда Михалкова

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