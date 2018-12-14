Ума Турман, Энн Хэтэуэй, Хью Джекман и другие звезды посетили премьеру бродвейской постановки «Убить пересмешника»

Вечером 13 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера спектакля по роману «Убить пересмешника». Главную роль Аттикуса Финча сыграл звезда «Дивергента» Джефф Дэниэлс. Поддержать актера и увидеть пьесу пришли Ума Турман, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Хью Джекман и другие знаменитости.

1 2 3 ... 17 13 декабря в театре Шуберта состоялась премьера спектакля «Убить пересмешника»

Бродвейский спектакль по роману Харпер Ли «Убить пересмешника» произвел настоящий фурор среди почитателей классики. Главную роль в постановке исполнил двукратный лауреат премии «Эмми» и звезда «Дивергента» Джефф Дэниэлс. Увидеть пьесу первыми пришли Энн Хэтэуэй, Ума Турман, Хью Джекман и другие звезды.



Прибывшие на премьеру знаменитости прошли по красной дорожке в верхней одежде. Только лишь Джессика Честейн, в отличие от своих утеплившихся коллег, предстала перед фотографами в открытом алом платье. Надо сказать, что на мероприятии актриса появилась без своего супруга, Джана Луки Пасси ди Препозуло. Скорее всего, он остался с их 5-месячной дочерью Джульеттой дома.

Примечательно, что изначально американская писательница Харпер Ли запрещала ставить бродвейский спектакль по мотивам своего романа.

Однако в 2014 году она все же изменила свое решение. Сценарий для постановки написал Аарон Соркин. Он немного изменил сюжет: главный герой произведения, адвокат Аттикус Финч, в пьесе представлен мужчиной, которому безразлична проблема расизма. В романе же герой был ярым борцом за права темнокожих.