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    Ума Турман, Энн Хэтэуэй, Хью Джекман и другие звезды посетили премьеру бродвейской постановки «Убить пересмешника»

    14.12.2018
    Вечером 13 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера спектакля по роману «Убить пересмешника». Главную роль Аттикуса Финча сыграл звезда «Дивергента» Джефф Дэниэлс. Поддержать актера и увидеть пьесу пришли Ума Турман, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Хью Джекман и другие знаменитости.
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      13 декабря в театре Шуберта состоялась премьера спектакля «Убить пересмешника»
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    Бродвейский спектакль по роману Харпер Ли «Убить пересмешника» произвел настоящий фурор среди почитателей классики. Главную роль в постановке исполнил двукратный лауреат премии «Эмми» и звезда «Дивергента» Джефф Дэниэлс. Увидеть пьесу первыми пришли Энн Хэтэуэй, Ума Турман, Хью Джекман и другие звезды. 

    Прибывшие на премьеру знаменитости прошли по красной дорожке в верхней одежде. Только лишь Джессика Честейн, в отличие от своих утеплившихся коллег, предстала перед фотографами в открытом алом платье. Надо сказать, что на мероприятии актриса появилась без своего супруга, Джана Луки Пасси ди Препозуло. Скорее всего, он остался с их 5-месячной дочерью Джульеттой дома. 

    Примечательно, что изначально американская писательница Харпер Ли запрещала ставить бродвейский спектакль по мотивам своего романа.

    Однако в 2014 году она все же изменила свое решение. Сценарий для постановки написал Аарон Соркин. Он немного изменил сюжет: главный герой произведения, адвокат Аттикус Финч, в пьесе представлен мужчиной, которому безразлична проблема расизма. В романе же герой был ярым борцом за права темнокожих. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, REX Features/Fotodom.ru
    Теги:

    Сэмюэль Л. Джексон, Джессика Честейн, Ума Турман, Энн Хэтэуэй, Хью Джекман

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    Комментарии (7) Добавить комментарий
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    • Сын баскетболиста сразил наповал

    • Баскетболист с сыном это что-то🤦‍♀️

    • Играешь себе в баскетбол, становишься мировой звездой, а сын вырастает вот такой🤷‍♀️

    • Ни какого равнодушным не оставил сын баскетболиста..И вот что это?!Разный менталитет или как ещё назовёшь?Русские семьи в жизнь не выйдут с пацаном ряженным в бабские цацки да ещё и накрашенным...Я не хочу ,что бы это и до нас докатилось.Не хочу воспринимать это как норма. Это подмена понятий.имхо.

    • Иман шедеврально выглядит. Просто восторг. А вот Ума Турман, похоже, решила сойти с большой сексуальной арены, вся скрылась под темненьким оверсайзом.

    • Раневская моя любовь

      Ни какого равнодушным не оставил сын баскетболиста..И вот что это?!Разный менталитет или как ещё назовёшь?Русские семьи в жизнь не выйдут с пацаном ряженным в бабские цацки да ещё и накрашенным...Я не хочу ,что бы это и до нас докатилось.Не хочу воспринимать это как норма. Это подмена понятий.имхо.

      этот «мальчик» выглядит как генетический мутант к тому же.

    • Гость

      Иман шедеврально выглядит. Просто восторг. А вот Ума Турман, похоже, решила сойти с большой сексуальной арены, вся скрылась под темненьким оверсайзом.

      сексуальность тут ни при чем- Ума Турман просто плохо одета, оверсайз может быть невероятно стильным, видимо у Умы вкуса своего нет, на красные дорожки ее профессиональные стилисты одевали, а без стилистов она одевается вот так, увы., Кстати Николь Кидман без стилистов одевается тоже ужасно, вкус отсутствует.

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