Бондарчук, Шпица, Хмельницкая и другие звезды на открытии первого продюсерского центра для поэтов

14 декабря в арт-клубе «Маяк» состоялось открытие первого в России продюсерского центра для поэтов с аналогичным названием. Гостями мероприятия стали Сергей Бондарчук, Анастасия Меськова и другие артисты.

Теперь в России есть первый в истории страны продюсерский центр для поэтов под названием «Маяк». Его открытие состоялось 14 декабря: собравшимся был показан музыкально-поэтический перформанс, отражающий разные грани современной поэзии. В презентации проекта приняли участие известные актеры и молодые поэты.



Так, Катерина Шпица прочла стихи продюсера проекта Ивана Купреянова; Дарья Повереннова — сочинения арт-директора проекта Алексея Авданина; Анатолий Руденко — произведения Ивана Фефелова; Агния Кузнецова — стихи Алексея Шмелева; Нино Нинидзе — поэзию Евгении Барановой; Артем Немов — сочинения Белого Всадника; Алена Хмельницкая — стихи Константина Потапова.



Оценили выступления коллег Илья Бачурин, Анастасия Меськова, Сергей Бондарчук, Алена Чехова и другие звезды.

