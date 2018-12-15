Теперь в России есть первый в истории страны продюсерский центр для поэтов под названием «Маяк». Его открытие состоялось 14 декабря: собравшимся был показан музыкально-поэтический перформанс, отражающий разные грани современной поэзии. В презентации проекта приняли участие известные актеры и молодые поэты.
Так, Катерина Шпица прочла стихи продюсера проекта Ивана Купреянова; Дарья Повереннова — сочинения арт-директора проекта Алексея Авданина; Анатолий Руденко — произведения Ивана Фефелова; Агния Кузнецова — стихи Алексея Шмелева; Нино Нинидзе — поэзию Евгении Барановой; Артем Немов — сочинения Белого Всадника; Алена Хмельницкая — стихи Константина Потапова.
Оценили выступления коллег Илья Бачурин, Анастасия Меськова, Сергей Бондарчук, Алена Чехова и другие звезды.
Бондарчук, Шпица, Хмельницкая и другие звезды на открытии первого продюсерского центра для поэтов
Теперь в России есть первый в истории страны продюсерский центр для поэтов под названием «Маяк». Его открытие состоялось 14 декабря: собравшимся был показан музыкально-поэтический перформанс, отражающий разные грани современной поэзии. В презентации проекта приняли участие известные актеры и молодые поэты.
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