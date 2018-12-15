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    Бондарчук, Шпица, Хмельницкая и другие звезды на открытии первого продюсерского центра для поэтов

    15.12.2018
    14 декабря в арт-клубе «Маяк» состоялось открытие первого в России продюсерского центра для поэтов с аналогичным названием. Гостями мероприятия стали Сергей Бондарчук, Анастасия Меськова и другие артисты. 

    Теперь в России есть первый в истории страны продюсерский центр для поэтов под названием «Маяк». Его открытие состоялось 14 декабря: собравшимся был показан музыкально-поэтический перформанс, отражающий разные грани современной поэзии. В презентации проекта приняли участие известные актеры и молодые поэты.

    Так, Катерина Шпица прочла стихи продюсера проекта Ивана Купреянова; Дарья Повереннова — сочинения арт-директора проекта Алексея Авданина; Анатолий Руденко — произведения Ивана Фефелова; Агния Кузнецова — стихи Алексея Шмелева; Нино Нинидзе — поэзию Евгении Барановой; Артем Немов — сочинения Белого Всадника; Алена Хмельницкая — стихи Константина Потапова.

    Оценили выступления коллег Илья Бачурин, Анастасия Меськова, Сергей Бондарчук, Алена Чехова и другие звезды. 

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    Текст: Саша Белая Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Алена Хмельницкая, Агния Кузнецова, Алена Чехова, Александр Асташенок, Анастасия Меськова, Илья Бачурин, Сергей Бондарчук, Дарья Повереннова, Катерина Шпица

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