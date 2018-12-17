Долина и Савичева, Брежнева и Пирожков, а также другие артисты спели дуэтом на «Главном новогоднем концерте»

16 декабря в «Олимпийском» состоялось масштабное праздничное событие — «Главный новогодний концерт», в котором приняли участие несколько десятков исполнителей.

До Нового года осталось совсем немного времени: ингредиенты для салатов потихоньку закупаются, дома украшаются, а праздничные программы продолжают записываться. Так, 16 декабря в «Олимпийском» прошел «Главный новогодний концерт»: в нем приняли участие 80 самых популярных артистов.

В этот вечер публика (более 13 тысяч зрителей!) не только насладилась качественными выступлениями, но и по-настоящему удивилась, ведь звезды пели дуэтом.

Так, на сцене свои композиции исполнили Uma2rman и Юлианна Караулова, Филипп Киркоров и Егор Крид, Дима Билан и Полина Гагарина, Вера Брежнева и Артур Пирожков, Artik&Asti и Витас, Лариса Долина и Юлия Савичева, а также многие другие знаменитости.



Длившееся несколько часов шоу никого не оставило равнодушным. Телеверсию прошедшего масштабного концерта зрители смогут в скором времени увидеть на Первом канале.