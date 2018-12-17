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    Долина и Савичева, Брежнева и Пирожков, а также другие артисты спели дуэтом на «Главном новогоднем концерте»

    17.12.2018
    16 декабря в «Олимпийском» состоялось масштабное праздничное событие — «Главный новогодний концерт», в котором приняли участие несколько десятков исполнителей. 

    До Нового года осталось совсем немного времени: ингредиенты для салатов потихоньку закупаются, дома украшаются, а праздничные программы продолжают записываться. Так, 16 декабря в «Олимпийском» прошел «Главный новогодний концерт»: в нем приняли участие 80 самых популярных артистов.

    В этот вечер публика (более 13 тысяч зрителей!) не только насладилась качественными выступлениями, но и по-настоящему удивилась, ведь звезды пели дуэтом.

    Так, на сцене свои композиции исполнили Uma2rman и Юлианна Караулова, Филипп Киркоров и Егор Крид, Дима Билан и Полина Гагарина, Вера Брежнева и Артур Пирожков, Artik&Asti и Витас, Лариса Долина и Юлия Савичева, а также многие другие знаменитости.

    Длившееся несколько часов шоу никого не оставило равнодушным. Телеверсию прошедшего масштабного концерта зрители смогут в скором времени увидеть на Первом канале.

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Группа «Город 312», Елена Север, Группа Artik & Asti, Марк Тишман, Витас, Юлия Началова, Игорь Саруханов, Александр Буйнов, Группа «Фабрика», Группа Mband, Стас Костюшкин, Бурановские бабушки, Группа Uma2rmaH, Наталья Подольская, Александр Маршал, Группа «А-Студио», Группа «Иванушки Int.», Группа «Дискотека Авария», Родион Газманов, Александр Панайотов, Александр Малинин, Группа «ВИА Гра», Виктория Дайнеко, Дмитрий Маликов, Инна Маликова, Екатерина Иванчикова, Певица Зара, Сосо Павлиашвили, Юлия Савичева, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Алсу, Александр Ревва, Юлианна Караулова, Егор Крид, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Анастасия Сланевская (Слава), Дима Билан, Кети Топурия, Лолита Милявская, Олег Газманов, Певица Пелагея

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    • Дайнеко красивая тут

    • А писали, что Савельева беременна уже давно, что-то не заметно.
      Подольская прям на Лорак стала похожа.

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