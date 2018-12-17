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    Беременная Лопырева, неузнаваемая Кафельникова и другие гости Национального дня Катара в Москве

    17.12.2018
    На днях звездные Инстаграмы пестрели фотографиями на фоне ярких ковров с восточными орнаментами — Анна Седокова, Алеся Кафельникова, Юлия Барановская и другие знаменитости публиковали снимки с празднования Национального дня Катара.

    14 декабря в московском Центральном Доме Художника состоялось празднование Национального дня Катара. По личному приглашению посла Государства Катар в Российской Федерации, его Превосходительства Фахада Мохамедовича Аль-Аттыйя, мероприятие посетили более тысячи гостей, в том числе и российские знаменитости. 

    Виктория Лопырева впервые вышла в свет после объявления о беременности. 35-летняя телеведущая соблюла дресс-код и надела закрытое черное платье.

    Компанию Сати Казановой, облаченной в красивый золотой жакет, составил муж Стефано Тиоццо, Рита Мамун также пришла в сопровождении супруга Александра Сухорукова. 

    Совершенно неузнаваемой была Алеся Кафельникова. Челка и правда способна кардинально изменить внешность!

    Анна Седокова появилась в ЦДХ в сверкающем серебристом комбинезоне. Для певицы этот выход стал последним в статусе 35-летней. 16 декабря артистке исполнилось 36. Аня, поздравляем с прошедшим днем рождения!

    Большим сюрпризом для всех собравшихся стало выступление Сергея Полунина и Кирилла Рихтера. Скандальный танцовщик, недавно получивший российское гражданство, и талантливый (и очень симпатичный) композитор представили гостям свой перфоманс под названием The Frames, созданный специально для Перекрестного Года культуры Катара и России 2018.

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    Текст: Алена Петровская
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    Илона Столье, Виктория Борисевич, София Никитчук, Ясмина Муратович, Сергей Полунин, Александр Сирадекиан, Сати Казанова, Ольга Карпуть, Мари Коберидзе, Оксана Бондаренко, Анжелика Тиманина, Маргарита Мамун, Риналь Мухаметов, Андрей Артемов, Певица Зара, Илья Бачурин, Виктория Дайнеко, Виктория Газинская, Юлия Барановская, Алена Долецкая, Александра Новикова, Алексей Киселев, Маруся Фомина, Ксения Чилингарова, Анна Седокова, Алеся Кафельникова, Стефано Тиоццо, Виктория Лопырева

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