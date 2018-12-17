Беременная Лопырева, неузнаваемая Кафельникова и другие гости Национального дня Катара в Москве

На днях звездные Инстаграмы пестрели фотографиями на фоне ярких ковров с восточными орнаментами — Анна Седокова, Алеся Кафельникова, Юлия Барановская и другие знаменитости публиковали снимки с празднования Национального дня Катара.



14 декабря в московском Центральном Доме Художника состоялось празднование Национального дня Катара. По личному приглашению посла Государства Катар в Российской Федерации, его Превосходительства Фахада Мохамедовича Аль-Аттыйя, мероприятие посетили более тысячи гостей, в том числе и российские знаменитости.



Виктория Лопырева впервые вышла в свет после объявления о беременности. 35-летняя телеведущая соблюла дресс-код и надела закрытое черное платье.



Компанию Сати Казановой, облаченной в красивый золотой жакет, составил муж Стефано Тиоццо, Рита Мамун также пришла в сопровождении супруга Александра Сухорукова.

Совершенно неузнаваемой была Алеся Кафельникова. Челка и правда способна кардинально изменить внешность!

Анна Седокова появилась в ЦДХ в сверкающем серебристом комбинезоне. Для певицы этот выход стал последним в статусе 35-летней. 16 декабря артистке исполнилось 36. Аня, поздравляем с прошедшим днем рождения!



Большим сюрпризом для всех собравшихся стало выступление Сергея Полунина и Кирилла Рихтера. Скандальный танцовщик, недавно получивший российское гражданство, и талантливый (и очень симпатичный) композитор представили гостям свой перфоманс под названием The Frames, созданный специально для Перекрестного Года культуры Катара и России 2018.