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    Ургант и Светлаков показали Брежневой, Киркорову, Кожевниковой и другим коллегам-артистам «Елки последние»

    18.12.2018
    17 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Елки последние» режиссера Тимура Бекмамбетова. Комедию традиционно представили ее неизменные главные герои — Иван Ургант и Сергей Светлаков.

    «Елки последние» — седьмая и заключительная часть новогодней комедии, за столько лет ставшей для российского зрителя прекрасной традицией в самый волшебный праздник в году. В широкий прокат фильм выйдет 27 декабря. 

    За десять дней до большой премьеры в кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ киноленты. Комедию традиционно представили Иван Ургант и Сергей Светлаков. 

    Посмотреть «Елки последние» одними из первых пришли Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Катерина Шпица, Ирина Безрукова и другие артисты.  

    Заключительная часть, как обещают создатели, станет самой трогательной, доброй и волшебной из всех. Любимые герои попрощаются со зрителями в пяти новогодних историях. Будет смешно, сказочно и в этот раз — немного грустно. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
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    Тимур Бекмамбетов, Гоша Куценко, Иван Ургант, Сергей Светлаков, Алена Чехова, Алика Смехова, Александр Головин, Александр Домогаров-младший, Антон Богданов, Наталья Бочкарева, Камиль Ларин, Константин Меладзе, Никита Киоссе, Юлия Франц, Владимир Меньшов, Дарья Чаруша, Анна Цуканова-Котт, Александр Котт, Татьяна Догилева, Янина Студилина, Татьяна Арнтгольц, Марк Богатырев, Белла Потемкина, Елена Захарова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Эвелина Бледанс, Семен Семин, Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Филипп Киркоров, Вера Брежнева

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