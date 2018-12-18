Ургант и Светлаков показали Брежневой, Киркорову, Кожевниковой и другим коллегам-артистам «Елки последние»

«Елки последние» — седьмая и заключительная часть новогодней комедии, за столько лет ставшей для российского зрителя прекрасной традицией в самый волшебный праздник в году. В широкий прокат фильм выйдет 27 декабря.
За десять дней до большой премьеры в кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ киноленты. Комедию традиционно представили Иван Ургант и Сергей Светлаков.
Заключительная часть, как обещают создатели, станет самой трогательной, доброй и волшебной из всех. Любимые герои попрощаются со зрителями в пяти новогодних историях. Будет смешно, сказочно и в этот раз — немного грустно.