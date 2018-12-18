Ургант и Светлаков показали Брежневой, Киркорову, Кожевниковой и другим коллегам-артистам «Елки последние»

17 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Елки последние» режиссера Тимура Бекмамбетова. Комедию традиционно представили ее неизменные главные герои — Иван Ургант и Сергей Светлаков.

«Елки последние» — седьмая и заключительная часть новогодней комедии, за столько лет ставшей для российского зрителя прекрасной традицией в самый волшебный праздник в году. В широкий прокат фильм выйдет 27 декабря.



За десять дней до большой премьеры в кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ киноленты. Комедию традиционно представили Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Посмотреть «Елки последние» одними из первых пришли Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Катерина Шпица, Ирина Безрукова и другие артисты.

Заключительная часть, как обещают создатели, станет самой трогательной, доброй и волшебной из всех. Любимые герои попрощаются со зрителями в пяти новогодних историях. Будет смешно, сказочно и в этот раз — немного грустно.