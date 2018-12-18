Ходченкова, Чапурин и другие звезды посетили новогодний вечер журнала Elle

Провожать Новый год в кругу близких друзей — приятная профессиональная традиция известного модного журнала. Президент бренда Elle Наталья Шкулева и главный редактор Екатерина Мухина провели новогодний вечер при поддержке Grey Goose.



Отпраздновать успешные результаты 2018 года решили изысканно — в ресторане Ruski с панорамным видом на столицу с 85-го этажа Москва-Сити. В гости к Elle пришли Светлана Ходченкова, Ксения Чилингарова, Виктория Шелягова, Игорь Чапурин, Евгения Линович и многие другие селебрити. Специально для них был создан гастрономический сет от лучшего молодого повара России-2018 Александра Райляна, который дополнили коктейли на основе французской водки Grey Goose. За музыкальное сопровождение отвечал DJ Марк Щедрин.



Весь вечер за ужином звучали самые веселые истории — гости обсуждали, чем им запомнился 2018 год и строили планы на 2019-й. Для бренда Elle он обещает стать очень амбициозным!