Отпраздновать успешные результаты 2018 года решили изысканно — в ресторане Ruski с панорамным видом на столицу с 85-го этажа Москва-Сити. В гости к Elle пришли Светлана Ходченкова, Ксения Чилингарова, Виктория Шелягова, Игорь Чапурин, Евгения Линович и многие другие селебрити. Специально для них был создан гастрономический сет от лучшего молодого повара России-2018 Александра Райляна, который дополнили коктейли на основе французской водки Grey Goose. За музыкальное сопровождение отвечал DJ Марк Щедрин.
Весь вечер за ужином звучали самые веселые истории — гости обсуждали, чем им запомнился 2018 год и строили планы на 2019-й. Для бренда Elle он обещает стать очень амбициозным!
Ходченкова, Чапурин и другие звезды посетили новогодний вечер журнала Elle
Отпраздновать успешные результаты 2018 года решили изысканно — в ресторане Ruski с панорамным видом на столицу с 85-го этажа Москва-Сити. В гости к Elle пришли Светлана Ходченкова, Ксения Чилингарова, Виктория Шелягова, Игорь Чапурин, Евгения Линович и многие другие селебрити. Специально для них был создан гастрономический сет от лучшего молодого повара России-2018 Александра Райляна, который дополнили коктейли на основе французской водки Grey Goose. За музыкальное сопровождение отвечал DJ Марк Щедрин.
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