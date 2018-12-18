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    Юдашкина, Расковалова и Оболенцева нарядили новогодние ели в центре Москвы

    18.12.2018
    17 декабря в ресторане Bolshoi состоялось чаепитие, посвященное открытию праздничной галереи новогодних елей на Кузнецком Мосту. Деревья украсили известные российские дизайнеры, а также их друзья.  

    Новый год совсем близко. Улицы всех городов нашей страны украшаются огнями и, конечно, елями. 17 декабря преобразился и столичный Кузнецкий Мост, ведь там прошло открытие праздничной галереи новогодних елей, приуроченное специально к фестивалю «Путешествие в Рождество». А в ресторане Bolshoi состоялось чаепитие, посвященное этому радостному событию.

    В этот день главные символы Нового года украшали российские дизайнеры.

    Так, у елей с игрушками в руках были замечены Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Анастасия Романцова, Ксения Чилингарова, Дарья Самкович, Катя Добрякова, Артем Кривда и многие другие.

    В этот день также прошел Благотворительный рождественский базар, где у каждого была возможность приобрести дизайнерские елочные украшения. Собранные с их продажи средства будут переданы фондам помощи нуждающимся.

    Первыми оценили работы дизайнеров и внесли свою лепту в благое дело Надежда Оболенцева, Ксения Сухинова, Виктория Борисевич, Юлия Барановская, Юлианна Караулова, Виктория Шелягова и другие селебрити. 

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    Текст: Дарья Сеничкина
    Теги:

    Петр Аксенов, Полина Аскери, Яна Расковалова, Надежда Оболенцева, Анастасия Романцова, Мария Далакян, Маргарита Лиева, Виктория Борисевич, Григорий Масленников, Надежда Миссбах, Катя Добрякова, Алла Акперова, Галина Юдашкина, Алена Ахмадуллина, Инна Маликова, Оксана Бондаренко, Александра Ребенок, Евгения Линович, Лаура Джугелия, Виктория Шелягова, Юлия Прудько, Мария Ивакова, Юлианна Караулова, Ксения Сухинова, Юлия Барановская, Анастасия Винокур, Сати Казанова, Константин Андрикопулос

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