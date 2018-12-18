Юдашкина, Расковалова и Оболенцева нарядили новогодние ели в центре Москвы

Новый год совсем близко. Улицы всех городов нашей страны украшаются огнями и, конечно, елями. 17 декабря преобразился и столичный Кузнецкий Мост, ведь там прошло открытие праздничной галереи новогодних елей, приуроченное специально к фестивалю «Путешествие в Рождество». А в ресторане Bolshoi состоялось чаепитие, посвященное этому радостному событию.
Так, у елей с игрушками в руках были замечены Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Анастасия Романцова, Ксения Чилингарова, Дарья Самкович, Катя Добрякова, Артем Кривда и многие другие.
В этот день также прошел Благотворительный рождественский базар, где у каждого была возможность приобрести дизайнерские елочные украшения. Собранные с их продажи средства будут переданы фондам помощи нуждающимся.
Первыми оценили работы дизайнеров и внесли свою лепту в благое дело Надежда Оболенцева, Ксения Сухинова, Виктория Борисевич, Юлия Барановская, Юлианна Караулова, Виктория Шелягова и другие селебрити.