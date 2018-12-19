Бондарчук, Лорак, Киркоров и другие артисты посмотрели на непростые отношения между Глюкозой и Реввой

18 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Показ картины посетили Филипп Киркоров, Мария Кожевникова и многие другие звезды.

Комедия «Бабушка легкого поведения» полюбилась многим. Неудивительно, что сиквел киноленты не заставил себя долго ждать. 24 января 2019 года на больших экранах зрители увидят, как дальше развивались отношения между Саней Рубенштейном и медсестрой Любой в исполнении Александра Реввы и Глюкозы соответственно.



За месяц до премьеры в кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый показ комедии.

Фильм представили режиссер Марюс Вайсберг, актеры Александр Ревва, Глюкоза, Роман Курцын и другие участники съемочной группы.

Киноленту «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» можно считать одной из самых звездных, ведь в ней снялись не только топовые актеры, но и многие артисты шоу-бизнеса. Они же одними из первых оценили новый фильм. Так, на красной дорожке были замечены Филипп Киркоров, Мария Кожевникова, Белла Потемкина, Ани Лорак, Федор Бондарчук и другие знаменитости.