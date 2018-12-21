Ургант, Брежнева, Михеева и другие звезды выбрали себе драгоценности из коллекций Mercury

20 декабря в историческом здании отеля «Метрополь» напротив ЦУМа распахнул свои двери первый монобрендовый ювелирный бутик Mercury. Гостями открытия стали Иван Ургант, Вера Брежнева и другие звезды.

У бренда Mercury появился свой монобрендовый бутик в Москве. 20 декабря состоялось открытие ювелирного магазина в здании отеля «Метрополь», первыми покупателями стали, конечно, российские знаменитости. Так, например, Вера Брежнева и Алла Михеева выбрали себе серьги, браслеты и колье Mercury из коллекции Classic (белое золото и бриллианты).

Также специальными гостями вечера стали Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев и группа «Фрукты».

На двух сценах присутствующим была представлена шуточная постановка в стиле программы «Вечерний Ургант», посвященная ювелирной компании Mercury. Смеялись над юмором Ивана Алла Вербер, Маруся Фомина, Мария Миронова, Александр Цыпкин и другие селебрити.

