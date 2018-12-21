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    Ургант, Брежнева, Михеева и другие звезды выбрали себе драгоценности из коллекций Mercury

    21.12.2018
    20 декабря в историческом здании отеля «Метрополь» напротив ЦУМа распахнул свои двери первый монобрендовый ювелирный бутик Mercury. Гостями открытия стали Иван Ургант, Вера Брежнева и другие звезды. 

    У бренда Mercury появился свой монобрендовый бутик в Москве. 20 декабря состоялось открытие ювелирного магазина в здании отеля «Метрополь», первыми покупателями стали, конечно, российские знаменитости. Так, например, Вера Брежнева и Алла Михеева выбрали себе серьги, браслеты и колье Mercury из коллекции Classic (белое золото и бриллианты).

    Также специальными гостями вечера стали Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев и группа «Фрукты».

    На двух сценах присутствующим была представлена шуточная постановка в стиле программы «Вечерний Ургант», посвященная ювелирной компании Mercury. Смеялись над юмором Ивана Алла Вербер, Маруся Фомина, Мария Миронова, Александр Цыпкин и другие селебрити. 

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    Текст: Дарья Сеничкина
    Теги:

    Юрате Гураускайте, Николай Усков, Наталья Гольденберг, Ксения Соловьева, Вадим Верник, Александр Цыпкин, Алла Вербер, Маруся Фомина, Дмитрий Хрусталев, Мария Федорова, Мария Миронова, Иван Ургант, Алла Михеева, Вера Брежнева

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Похоже, что Вебер решила - эх, будь, что будет, один раз живем и дала себе полную волю в отношении предметов роскоши . Ну а что, я ее понимаю, есть деньги, есть меха и брульянты, надо это носить, иначе какая от них радость? Будь у меня столько, я бы, может, тоже все надела и не парилась насчет вкуса и уместности ))

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