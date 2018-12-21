Падение Гном Гномыча, опасные трюки и много звезд: как прошла премьера сказки «Лебединое озеро»

20 декабря на ВТБ Арена состоялась премьера сказки-балета на льду «Лебединое озеро», главными героями которой стали Евгений Плющенко с сыном, Аделина Сотникова и прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова. Первыми оценили постановку Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие звезды.

1 2 3 ... 35 Петр Максаков и Галина Юдашкина с сыном, Марина Юдашкина

«Это эксперимент, сенсация, самая настоящая творческая коллаборация двух жанров — балета на паркете и фигурного катания. Русский балет и российские олимпийские чемпионы — две гордости нашей страны. Эта любовь живет в сердце каждого из нас, поэтому я знаю, что это будет что-то невероятное и очень близкое всем, перед кем откроется занавес нашего шоу. Я сама заинтригована и не могу дождаться начала», — делилась своими эмоциями Яна Рудковская в преддверии премьеры сказки-балета на льду «Лебединое озеро», которая состоялась 20 декабря на ВТБ Арена.

Дебютный показ постановки оценили многие знаменитости. Так, своих детей привели Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ксения Бородина, Алена Водонаева и другие звездные родители.

Как вы уже догадались, продюсером шоу выступила Яна Рудковская, а на льду блистали ее супруг Евгений Плющенко и сын Саша. В самом начале, видимо, от волнения во время исполнения сложного элемента Гном Гномыч упал. Однако малыш, как настоящий боец, собрался и далее безупречно откатал все шоу.



Зрители не только насладились красивой сказкой о добре и зле, но и поразились зрелищностью трюков. Некоторые выглядели настолько опасными, что из зала то и дело доносились крики, а после — восторженные аплодисменты.



Если вы тоже хотите увидеть, как происходит синтез фигурного катания и балета (спойлер: Плющенко-старший появляется не только на льду, но и на паркете), то спешите: «Лебединое Озеро» будет показываться всего несколько дней — с 20 по 31 декабря.