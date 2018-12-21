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    Падение Гном Гномыча, опасные трюки и много звезд: как прошла премьера сказки «Лебединое озеро»

    21.12.2018
    20 декабря на ВТБ Арена состоялась премьера сказки-балета на льду «Лебединое озеро», главными героями которой стали Евгений Плющенко с сыном, Аделина Сотникова и прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова. Первыми оценили постановку Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие звезды. 

    «Это эксперимент, сенсация, самая настоящая творческая коллаборация двух жанров — балета на паркете и фигурного катания. Русский балет и российские олимпийские чемпионы — две гордости нашей страны. Эта любовь живет в сердце каждого из нас, поэтому я знаю, что это будет что-то невероятное и очень близкое всем, перед кем откроется занавес нашего шоу. Я сама заинтригована и не могу дождаться начала», — делилась своими эмоциями Яна Рудковская в преддверии премьеры сказки-балета на льду «Лебединое озеро», которая состоялась 20 декабря на ВТБ Арена. 

    Дебютный показ постановки оценили многие знаменитости. Так, своих детей привели Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ксения Бородина, Алена Водонаева и другие звездные родители.  

    Как вы уже догадались, продюсером шоу выступила Яна Рудковская, а на льду блистали ее супруг Евгений Плющенко и сын Саша. В самом начале, видимо, от волнения во время исполнения сложного элемента Гном Гномыч упал. Однако малыш, как настоящий боец, собрался и далее безупречно откатал все шоу. 

    Зрители не только насладились красивой сказкой о добре и зле, но и поразились зрелищностью трюков. Некоторые выглядели настолько опасными, что из зала то и дело доносились крики, а после — восторженные аплодисменты. 

    Если вы тоже хотите увидеть, как происходит синтез фигурного катания и балета (спойлер: Плющенко-старший появляется не только на льду, но и на паркете), то спешите: «Лебединое Озеро» будет показываться всего несколько дней — с 20 по 31 декабря.

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    Текст: Дарья Сеничкина
    Теги:

    Дима Билан, Аделина Сотникова, Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Певица Зара, Яна Рудковская, Алена Водонаева, Стас Михайлов, Юлия Прудько, Инна Михайлова (Канчельскис), Наталья Якимчик, Филипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров, Анна Седокова, Милана Королева, Яна Расковалова, Ида Достман, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Сергей Филин, Дарья Клюкина, Виктория Короткова, Наташа Королева, Павел Астахов, Анастасия Винокур, Ксения Бородина, Марина Юдашкина, Петр Максаков, Галина Юдашкина

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