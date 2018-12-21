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    Пелагея, Александр Петров, Аглая Тарасова и другие звезды посетили премьеру нового фильма «Т-34»

    21.12.2018
    20 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Т-34». Посмотреть историю о курсанте Ивушкине, который ради своей любви и Родины готов на все, пришли Пелагея, Александр Петров, Аглая Тарасова и многие другие селебрити.

    Выхода на большие экраны приключенческого экшн-блокбастера «Т-34» любители кино ждали с нетерпением несколько лет. Историю танкового экипажа, совершающего дерзкий побег с фашистского полигона, начали снимать еще в феврале 2016 года. На днях состоялась премьера картины, которая собрала звезд российского шоу-бизнеса и кино.

    На красной дорожке были замечены Пелагея с мужем Иваном Телегиным, Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Кожевникова, Дмитрий Дюжев и другие знаменитости.

    «Как говорит один из наших героев: ''Добро пожаловать в наш танк!''. Этот танк строился долго, три года, и я хочу поблагодарить всех тех, без кого это не было бы возможным. Без людей танк — просто железяка», — обращался к публике режиссер ленты Алексей Сидоров. Фильм никого не оставил равнодушным.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Пресс-служба Централ Партнершип
    Теги:

    Аглая Тарасова, Евгений Стычкин, Сабина Ахмедова, Андрей Смоляков, Певица Пелагея, Александр Петров, Анжелика Каширина, Игорь Верник, Татиана Бондарчук (Мамиашвили), Ирина Старшенбаум, Артем Михалков, Илья Глинников, Полина Максимова, Роман Курцын, Андрей Бурковский, Мария Кожевникова, Иван Телегин

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Ирина Старшенбаум, в этом выходе, наводит какой-то ужас. Симпатичная и молодая девка, зачем так себя уродовать?!

    • Старшенбаум полный привет! Страшнее не придумаешь!

    • Хочется написать Страшенбаум.Извините

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