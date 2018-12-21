Пелагея, Александр Петров, Аглая Тарасова и другие звезды посетили премьеру нового фильма «Т-34»

20 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Т-34». Посмотреть историю о курсанте Ивушкине, который ради своей любви и Родины готов на все, пришли Пелагея, Александр Петров, Аглая Тарасова и многие другие селебрити.



Выхода на большие экраны приключенческого экшн-блокбастера «Т-34» любители кино ждали с нетерпением несколько лет. Историю танкового экипажа, совершающего дерзкий побег с фашистского полигона, начали снимать еще в феврале 2016 года. На днях состоялась премьера картины, которая собрала звезд российского шоу-бизнеса и кино.



На красной дорожке были замечены Пелагея с мужем Иваном Телегиным, Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Кожевникова, Дмитрий Дюжев и другие знаменитости.

«Как говорит один из наших героев: ''Добро пожаловать в наш танк!''. Этот танк строился долго, три года, и я хочу поблагодарить всех тех, без кого это не было бы возможным. Без людей танк — просто железяка», — обращался к публике режиссер ленты Алексей Сидоров. Фильм никого не оставил равнодушным.