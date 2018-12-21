19 декабря в столичном Di Telegraph состоялась первая церемония вручения премии Pharma Beauty Awards 2018. Это что-то новенькое — решили российские звезды и с удовольствием приняли приглашение на это мероприятие.
В этот вечер на сцене награждали лучшие компании, отмеченные бьюти-экспертами и покупателями сети аптек «Доктор Столетов».
Актриса Марина Александрова, галерист Полина Аскери, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина и бизнес-леди Полина Киценко объявляли лауреатов номинаций и вручали им заслуженные награды. Ярким завершением вечера стало выступление певиц Тины Кузнецовой и Пелагеи.
Пелагея, Марина Александрова, Полина Аскери и другие гости бьюти-премии
19 декабря в столичном Di Telegraph состоялась первая церемония вручения премии Pharma Beauty Awards 2018. Это что-то новенькое — решили российские звезды и с удовольствием приняли приглашение на это мероприятие.
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