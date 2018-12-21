Пелагея, Марина Александрова, Полина Аскери и другие гости бьюти-премии

Столичные звезды любят посещать не только звездные премии, на которых выбирают самых стильных и самых популярных, но и куда более серьезные награждения. Так, на днях Пелагея, Мария Александрова, Полина Аскери и другие знаменитости встретились на Pharma Beauty Awards 2018.



19 декабря в столичном Di Telegraph состоялась первая церемония вручения премии Pharma Beauty Awards 2018. Это что-то новенькое — решили российские звезды и с удовольствием приняли приглашение на это мероприятие.



В этот вечер на сцене награждали лучшие компании, отмеченные бьюти-экспертами и покупателями сети аптек «Доктор Столетов».



Актриса Марина Александрова, галерист Полина Аскери, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина и бизнес-леди Полина Киценко объявляли лауреатов номинаций и вручали им заслуженные награды. Ярким завершением вечера стало выступление певиц Тины Кузнецовой и Пелагеи.

