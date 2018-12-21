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    Пелагея, Марина Александрова, Полина Аскери и другие гости бьюти-премии

    21.12.2018
    Столичные звезды любят посещать не только звездные премии, на которых выбирают самых стильных и самых популярных, но и куда более серьезные награждения. Так, на днях Пелагея, Мария Александрова, Полина Аскери и другие знаменитости встретились на Pharma Beauty Awards 2018.

    19 декабря в столичном Di Telegraph состоялась первая церемония вручения премии Pharma Beauty Awards 2018. Это что-то новенькое — решили российские звезды и с удовольствием приняли приглашение на это мероприятие. 

    В этот вечер на сцене награждали лучшие компании, отмеченные бьюти-экспертами и покупателями сети аптек «Доктор Столетов». 

    Актриса Марина Александрова, галерист Полина Аскери, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина и бизнес-леди Полина Киценко объявляли лауреатов номинаций и вручали им заслуженные награды. Ярким завершением вечера стало выступление певиц Тины Кузнецовой и Пелагеи. 

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    Текст: Алена Петровская
    Теги:

    Виталий Козак, Тина Кузнецова, Маша Цигаль, Анжелика Тиманина, Катя Добрякова, Лаура Джугелия, Полина Киценко, Анастасия Меськова, Алина Крюкова (Алексеева), Татьяна Геворкян, Полина Аскери, Аглая Тарасова, Милана Королева, Мария Александрова, Певица Пелагея

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