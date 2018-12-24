Константин Хабенский, Ирина Безрукова, Татьяна Волосожар и другие звезды побывали на премьере мюзикла «Вокруг света за Новый год»

На днях в столичном «Москвариуме» состоялась премьера мюзикла «Вокруг света за Новый год». Посмотреть водное шоу пришли Константин Хабенский, Дарья Мороз, Татьяна Волосожар и многие другие селебрити.

Более полугода велась подготовка к праздничному представлению на воде «Вокруг света за Новый год». И вот на днях на суд первых посетителей — звезд отечественного шоу-бизнеса и кино — организаторы представили новый мюзикл, ставший одним из главных событий новогодней Москвы.

Посмотреть на выступления более 100 артистов разных жанров пришли Константин Хабенский и Ольга Литвинова, Дарья Мороз, Татьяна Волосожар, Витас, Маша Малиновская, Ирина Безрукова и другие российские знаменитости.

«Мне все понравилось. Это было профессиональное позитивное представление с юмором», — поделился впечатлениями Константин Хабенский. К слову, многие селебрити пришли на шоу с детьми. В их числе оказался и Константин Хабенский, который вышел в свет с семьей: с супругой Ольгой Литвиновой и 2-летней дочкой Сашей. Однако для фотографов актер предпочел позировать в одиночестве.