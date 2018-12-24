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    Утяшева, Кабо, Безрукова и другие звезды посетили сказочную премьеру мультфильма «Снежная Королева: Зазеркалье»

    24.12.2018
    Недавно в Москве в кинтеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Снежная Королева: Зазеркалье». Погрузиться в атмосферу сказки пришли Ляйсан Утяшева, Эвелина Бледанс, Надежда Ангарская и другие знаменитости.  

    23 декабря в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера анимационного фильма «Снежная Королева: Зазеркалье». Новый мультфильм является четвертым в рамках популярной франшизы о приключениях Герды, Кая и их друзей.   

    Проект представили гостям режиссер и продюсеры мультфильма, а также актрисы озвучивания Ирина Безрукова, Ляйсан Утяшева и Надежда Ангарская, которые поздравили всех с наступающим Новым годом. 

    Многие пришли на мероприятие с детьми: например, Ольга Кабо, Елена Борщева, Эвелина Бледанс и другие селебрити. И дети, и родители очень тепло приняли новый мультик. Кроме того, маленькие зрители с удовольствием прошлись по искрящейся зеркальной ковровой дорожке, получили королевские короны и различные подарки, а также пообщались с главными героинями фильма — Гердой и Снежной Королевой.  

    Погрузиться в атмосферу сказки вместе с мультфильмом «Снежная Королева: Зазеркалье» сможет каждый с 1 января во всех кинотеатрах страны.   

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Пресс-служба
    Теги:

    Маша Цигаль, Снежина Кулова, Елена Борщева, Эвелина Бледанс, Семен Семин, Ольга Кабо, Надежда Ангарская, Ирина Безрукова, Ляйсан Утяшева

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