Утяшева, Кабо, Безрукова и другие звезды посетили сказочную премьеру мультфильма «Снежная Королева: Зазеркалье»

Недавно в Москве в кинтеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Снежная Королева: Зазеркалье». Погрузиться в атмосферу сказки пришли Ляйсан Утяшева, Эвелина Бледанс, Надежда Ангарская и другие знаменитости.

23 декабря в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера анимационного фильма «Снежная Королева: Зазеркалье». Новый мультфильм является четвертым в рамках популярной франшизы о приключениях Герды, Кая и их друзей.

Проект представили гостям режиссер и продюсеры мультфильма, а также актрисы озвучивания Ирина Безрукова, Ляйсан Утяшева и Надежда Ангарская, которые поздравили всех с наступающим Новым годом.

Многие пришли на мероприятие с детьми: например, Ольга Кабо, Елена Борщева, Эвелина Бледанс и другие селебрити. И дети, и родители очень тепло приняли новый мультик. Кроме того, маленькие зрители с удовольствием прошлись по искрящейся зеркальной ковровой дорожке, получили королевские короны и различные подарки, а также пообщались с главными героинями фильма — Гердой и Снежной Королевой.



Погрузиться в атмосферу сказки вместе с мультфильмом «Снежная Королева: Зазеркалье» сможет каждый с 1 января во всех кинотеатрах страны.