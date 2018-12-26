«Второе я»: Пугачева, Лорак, Воробьев и другие звезды поддержали Киркорова на его сольном концерте в «Олимпийском»

25 декабря переполненный «Олимпийский» стоял на ушах, ведь там прошло грандиозное шоу Филиппа Киркорова «Второе я». Как уже понятно из названия, в этот вечер поп-король исполнил не только всеми любимые традиционные композиции, но и те «хайповые» треки, которые в этом году наделали немало шума. «Цвет настроения синий», «Ибица», «Цвет настроения черный» — многотысячный зал с удовольствием напевал каждый из этих народных хитов.
Конечно, Филиппа поддержали его многочисленные друзья-артисты.
Киркоров остался верен себе — его шоу представляло собой изобилие блеска, перьев, страз, различных цветов и тканей. И, конечно, музыки, хореографии, спецэффектов. Ярко, стильно, незабываемо — сольный концерт поп-короля мог пройти только так и никак иначе!