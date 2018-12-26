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    «Второе я»: Пугачева, Лорак, Воробьев и другие звезды поддержали Киркорова на его сольном концерте в «Олимпийском»

    26.12.2018
    Не успели отгреметь последние концерты Филиппа Киркорова в рамках тура «Я», как он представил новую программу «Второе я». 25 декабря в стенах «Олимпийского» поп-король выступил с обновленным шоу.

    25 декабря переполненный «Олимпийский» стоял на ушах, ведь там прошло грандиозное шоу Филиппа Киркорова «Второе я». Как уже понятно из названия, в этот вечер поп-король исполнил не только всеми любимые традиционные композиции, но и те «хайповые» треки, которые в этом году наделали немало шума. «Цвет настроения синий», «Ибица», «Цвет настроения черный» — многотысячный зал с удовольствием напевал каждый из этих народных хитов. 

    Конечно, Филиппа поддержали его многочисленные друзья-артисты.

    Так, бегущими в партер с букетами цветов в руках были замечены Алла Пугачева, Ани Лорак, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Сергей Лазарев, Таисия Повалий и другие звезды. 

    Киркоров остался верен себе — его шоу представляло собой изобилие блеска, перьев, страз, различных цветов и тканей. И, конечно, музыки, хореографии, спецэффектов. Ярко, стильно, незабываемо — сольный концерт поп-короля мог пройти только так и никак иначе! 

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    Текст: Дарья Сеничкина
    Теги:

    Филипп Киркоров, Анна Калашникова, Александр Сирадекиан, Игорь Гуляев, Анжелика Агурбаш, Борис Грачевский, Певица Жасмин, Алексей Воробьев, Алла Пугачева, Белла Потемкина, Таисия Повалий, Бедрос Киркоров, Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Нелли Кобзон, Сергей Лазарев

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