«Второе я»: Пугачева, Лорак, Воробьев и другие звезды поддержали Киркорова на его сольном концерте в «Олимпийском»

Не успели отгреметь последние концерты Филиппа Киркорова в рамках тура «Я», как он представил новую программу «Второе я». 25 декабря в стенах «Олимпийского» поп-король выступил с обновленным шоу.

25 декабря переполненный «Олимпийский» стоял на ушах, ведь там прошло грандиозное шоу Филиппа Киркорова «Второе я». Как уже понятно из названия, в этот вечер поп-король исполнил не только всеми любимые традиционные композиции, но и те «хайповые» треки, которые в этом году наделали немало шума. «Цвет настроения синий», «Ибица», «Цвет настроения черный» — многотысячный зал с удовольствием напевал каждый из этих народных хитов.



Конечно, Филиппа поддержали его многочисленные друзья-артисты.

Так, бегущими в партер с букетами цветов в руках были замечены Алла Пугачева, Ани Лорак, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Сергей Лазарев, Таисия Повалий и другие звезды.

Киркоров остался верен себе — его шоу представляло собой изобилие блеска, перьев, страз, различных цветов и тканей. И, конечно, музыки, хореографии, спецэффектов. Ярко, стильно, незабываемо — сольный концерт поп-короля мог пройти только так и никак иначе!