«Богемская рапсодия»: Судзиловская, Бословяк и другие звезды поздравили друг друга с наступающим Новым годом на тематической вечеринке

25 декабря в двухэтажном пространстве салона Bang & Olufsen звезды собрались проводить уходящий год. Вечеринку Bohemian Rhapsody Party посетили Олеся Судзиловская, Илья Бачурин и другие селебы.

В Сочельник состоялась вечеринка Bohemian Rhapsody Party. В качестве ведущей праздника выступила Екатерина Одинцова, а за музыкальную составляющую мероприятия отвечал Виталий Козак и его зажигательные сеты.

Гостями вечеринки стали Илья Бачурин, Олеся Бословяк, Алиса Толкачева, Ясмина Муратович, Илья Бачурин, Полина Аскери и другие звезды.

Всех гостей ждал приятный сюрприз — предновогодняя лотерея с призами от Bang & Olufsen и Ralph Lauren Home. Подарки были вручены в финале мероприятия, который, к слову, не спешил наступать. Присутствующие до позднего вечера с удовольствием танцевали под каверы на хиты группы Queen с бокалами игристого в руках.

