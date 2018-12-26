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«Богемская рапсодия»: Судзиловская, Бословяк и другие звезды поздравили друг друга с наступающим Новым годом на тематической вечеринке

25 декабря в двухэтажном пространстве салона Bang & Olufsen звезды собрались проводить уходящий год. Вечеринку Bohemian Rhapsody Party посетили Олеся Судзиловская, Илья Бачурин и другие селебы.

В Сочельник состоялась вечеринка Bohemian Rhapsody Party. В качестве ведущей праздника выступила Екатерина Одинцова, а за музыкальную составляющую мероприятия отвечал Виталий Козак и его зажигательные сеты. 

Гостями вечеринки стали Илья Бачурин, Олеся Бословяк, Алиса Толкачева, Ясмина Муратович, Илья Бачурин, Полина Аскери и другие звезды. 

Всех гостей ждал приятный сюрприз — предновогодняя лотерея с призами от Bang & Olufsen и Ralph Lauren Home. Подарки были вручены в финале мероприятия, который, к слову, не спешил наступать. Присутствующие до позднего вечера с удовольствием танцевали под каверы на хиты группы Queen с бокалами игристого в руках.

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26 декабря 2018
Текст Дарья Сеничкина
Теги

Илья Бачурин, Алиса Толкачева, Екатерина Одинцова, Полина Аскери, Виталий Козак, Олеся Бословяк, Дарья Коновалова, Ясмина Муратович, Михаил Башкатов, Анфиса Черных, Анастасия Меськова, Олеся Судзиловская

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