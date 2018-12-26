«Богемская рапсодия»: Судзиловская, Бословяк и другие звезды поздравили друг друга с наступающим Новым годом на тематической вечеринке

В Сочельник состоялась вечеринка Bohemian Rhapsody Party. В качестве ведущей праздника выступила Екатерина Одинцова, а за музыкальную составляющую мероприятия отвечал Виталий Козак и его зажигательные сеты.
Всех гостей ждал приятный сюрприз — предновогодняя лотерея с призами от Bang & Olufsen и Ralph Lauren Home. Подарки были вручены в финале мероприятия, который, к слову, не спешил наступать. Присутствующие до позднего вечера с удовольствием танцевали под каверы на хиты группы Queen с бокалами игристого в руках.