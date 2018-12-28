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«Аленький цветочек»: Успенская, Глюкоза, Орбакайте и другие звезды на премьере ледовой сказки Татьяны Навки

27 декабря в ДС «Мегаспорт» прошла премьера сказки на льду «Аленький цветочек», идейной вдохновительницей которой выступила Татьяна Навка. Она же исполнила в ней и главную роль. 

В конце прошлого года Татьяна Навка решилась на эксперимент: прославленная фигуристка впервые попробовала себя в качестве режиссера спектакля на льду. Так, Татьяна представила на суд зрителей шоу по мотивам поэмы «Руслан и Людмила». Публика тепло приняла дебют Навки, и в нынешнем году она решила повторить успех. 

На этот раз спортсменка поставила на коньки Аленушку и Чудовище из сказки «Аленький цветочек». Как и в прошлогодней постановке, главные роли в спектакле сыграли Татьяна Навка и Петр Чернышев. 

27 декабря состоялась большая премьера шоу. Фигуристку поддержал ее супруг Дмитрий Песков, а также дочь Александра. Кроме того сказку на льду пришли посмотреть Филипп Киркоров, Николай Басков, Любовь Успенская, Ани Лорак, семья Юдашкиных и многие другие звезды. 

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28 декабря 2018
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Филипп Киркоров, Ирина Йовович, Светлана Журова, Светлана Родина, Наталья Якимчик, Юлия Прудько, Аркадий Укупник, Марина Ким, Ольга Якубович, Анастасия Гребенкина, Анастасия Волочкова, Дмитрий Песков, Галина Ржаксенская, Ясмина Муратович, Александр Олешко, Алика Смехова, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Любовь Успенская, Ольга Кабо, Екатерина Одинцова, Анита Цой, Эвелина Бледанс, Екатерина Стриженова, Анна Лепс, Анастасия Винокур, Мот, Мария Мельникова (Гураль), Татиана Бондарчук (Мамиашвили), Катерина Шпица, Галина Юдашкина, Петр Максаков, Валентин Юдашкин, Марина Юдашкина, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Яна Рудковская, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров, Елизавета Пескова, Александра Жулина, Николай Басков, Регина Бурд, Сергей Жуков, Татьяна Навка

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Дочь у Успенской ужас ужасный. !!!лысая, брови кошмарные, прикус мамкин.

  • Никто бы и не знал архарову, если б не тот скандал про побои и ее сломанный нос Лично мне она неприятна. Тоже бы ей наваляла))))))

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