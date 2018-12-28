«Аленький цветочек»: Успенская, Глюкоза, Орбакайте и другие звезды на премьере ледовой сказки Татьяны Навки

В конце прошлого года Татьяна Навка решилась на эксперимент: прославленная фигуристка впервые попробовала себя в качестве режиссера спектакля на льду. Так, Татьяна представила на суд зрителей шоу по мотивам поэмы «Руслан и Людмила». Публика тепло приняла дебют Навки, и в нынешнем году она решила повторить успех.
27 декабря состоялась большая премьера шоу. Фигуристку поддержал ее супруг Дмитрий Песков, а также дочь Александра. Кроме того сказку на льду пришли посмотреть Филипп Киркоров, Николай Басков, Любовь Успенская, Ани Лорак, семья Юдашкиных и многие другие звезды.