«Аленький цветочек»: Успенская, Глюкоза, Орбакайте и другие звезды на премьере ледовой сказки Татьяны Навки

27 декабря в ДС «Мегаспорт» прошла премьера сказки на льду «Аленький цветочек», идейной вдохновительницей которой выступила Татьяна Навка. Она же исполнила в ней и главную роль.

В конце прошлого года Татьяна Навка решилась на эксперимент: прославленная фигуристка впервые попробовала себя в качестве режиссера спектакля на льду. Так, Татьяна представила на суд зрителей шоу по мотивам поэмы «Руслан и Людмила». Публика тепло приняла дебют Навки, и в нынешнем году она решила повторить успех.

На этот раз спортсменка поставила на коньки Аленушку и Чудовище из сказки «Аленький цветочек». Как и в прошлогодней постановке, главные роли в спектакле сыграли Татьяна Навка и Петр Чернышев.

27 декабря состоялась большая премьера шоу. Фигуристку поддержал ее супруг Дмитрий Песков, а также дочь Александра. Кроме того сказку на льду пришли посмотреть Филипп Киркоров, Николай Басков, Любовь Успенская, Ани Лорак, семья Юдашкиных и многие другие звезды.