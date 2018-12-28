Валерия, Канделаки, Цискаридзе и другие гости новогоднего приема Путина в Большом театре

В преддверии новогодних праздников в Москве прошел торжественный прием, который посетили звезды российской эстрады, деятели науки, культуры и спорта, а также президент Российской Федерации Владимир Путин.

Вечер 27 декабря ознаменовался важным культурным мероприятием — в Большом театре состоялся прием, посвященный наступлению нового 2019 года. Его посетили не только знаменитые спортсмены и артисты, но и представители правительства Российской Федерации. Главным сюрпризом вечера стало появление российского президента Владимира Путина.

В ходе приема глава государства выразил благодарность администрации театра за проведение мероприятия, а также положительно оценил нестандартный подход к организации праздника.

Гости вечера посмотрели балет «Щелкунчик». По словам Владимира Владимировича, это представление уже давно стало «символом Нового года и Рождества». «Блистательное выступление артистов Большого театра оставляет самые добрые чувства», — цитирует президента «Интерфакс».



Торжественное мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин, пианист Денис Мацуев, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, главный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и многие другие деятели культуры, эстрады, спорта и политики.