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Валерия, Канделаки, Цискаридзе и другие гости новогоднего приема Путина в Большом театре

В преддверии новогодних праздников в Москве прошел торжественный прием, который посетили звезды российской эстрады, деятели науки, культуры и спорта, а также президент Российской Федерации Владимир Путин.

Вечер 27 декабря ознаменовался важным культурным мероприятием — в Большом театре состоялся прием, посвященный наступлению нового 2019 года. Его посетили не только знаменитые спортсмены и артисты, но и представители правительства Российской Федерации. Главным сюрпризом вечера стало появление российского президента Владимира Путина.

В ходе приема глава государства выразил благодарность администрации театра за проведение мероприятия, а также положительно оценил нестандартный подход к организации праздника.

Гости вечера посмотрели балет «Щелкунчик». По словам Владимира Владимировича, это представление уже давно стало «символом Нового года и Рождества». «Блистательное выступление артистов Большого театра оставляет самые добрые чувства», — цитирует президента «Интерфакс».

Торжественное мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин, пианист Денис Мацуев, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, главный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и многие другие деятели культуры, эстрады, спорта и политики.

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28 декабря 2018
Текст Александра Борисова
Фото Алексей Никольский, Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС; Валерий Шарифулин/ТАСС
Теги

Певица Валерия, Владимир Потанин, Денис Мацуев, Иосиф Пригожин, Тина Канделаки, Николай Цискаридзе, Елена Исинбаева, Валентина Терешкова, Алексей Кудрин, Владислав Сурков, Сергей Собянин, Михаил Горбачев, Наина Ельцина, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анна Шульгина

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