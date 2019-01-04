Яркая Блант стала королевой красной дорожки, а Шейк предпочла не фотографироваться с Купером на кинофестивале в Палм-Спрингсе

Вечером 3 января открылся международный кинофестиваль в Палм-Спрингсе. На мероприятии, которое уже в 30-й раз проходит в Калифорнии, собралось множество голливудских звезд.

В Палм-Спрингсе стартовал юбилейный кинофестиваль. По этому поводу на красной дорожке собрались десятки селебов, которые появились в самых обсуждаемых лентах последнего времени. Самой яркой, пожалуй, оказалась 35-летняя Эмили Блант. Актриса, исполнившая главную роль в картине «Мэри Поппинс возвращается», пришла на мероприятие в платье Roland Mouret с открытым плечом.

Обладательница «Оскара» Эмма Стоун прибыла на фестиваль в брюках и корсете Louis Vuitton с цветочным принтом.

На мероприятии появился и актер и режиссер фильма «Звезда родилась» Брэдли Купер. Он охотно позировал фотографам у пресс-волла. К слову, Купер приехал не в гордом одиночестве — компанию ему составила Ирина Шейк. Однако модель, одетая в тренч цвета хакки, не стала позировать с возлюбленным и сразу же направилась в зрительный зал, чтобы не привлекать к себе повышенного внимания.



Кинофестиваль в Палм-Спрингсе также не смогли пропустить Гленн Клоуз, Вигго Мортенсен, Оливия Колман, Мелисса Маккарти и многие другие знаменитости.