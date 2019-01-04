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Яркая Блант стала королевой красной дорожки, а Шейк предпочла не фотографироваться с Купером на кинофестивале в Палм-Спрингсе

Вечером 3 января открылся международный кинофестиваль в Палм-Спрингсе. На мероприятии, которое уже в 30-й раз проходит в Калифорнии, собралось множество голливудских звезд.

В Палм-Спрингсе стартовал юбилейный кинофестиваль. По этому поводу на красной дорожке собрались десятки селебов, которые появились в самых обсуждаемых лентах последнего времени. Самой яркой, пожалуй, оказалась 35-летняя Эмили Блант. Актриса, исполнившая главную роль в картине «Мэри Поппинс возвращается», пришла на мероприятие в платье Roland Mouret с открытым плечом.

Обладательница «Оскара» Эмма Стоун прибыла на фестиваль в брюках и корсете Louis Vuitton с цветочным принтом.

На мероприятии появился и актер и режиссер фильма «Звезда родилась» Брэдли Купер. Он охотно позировал фотографам у пресс-волла. К слову, Купер приехал не в гордом одиночестве — компанию ему составила Ирина Шейк. Однако модель, одетая в тренч цвета хакки, не стала позировать с возлюбленным и сразу же направилась в зрительный зал, чтобы не привлекать к себе повышенного внимания. 

Кинофестиваль в Палм-Спрингсе также не смогли пропустить Гленн Клоуз, Вигго Мортенсен, Оливия Колман, Мелисса Маккарти и многие другие знаменитости.   

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04 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images
Теги

Кристиан Слейтер, Лора Дерн, Ирина Шейк, Брэдли Купер, Эмили Блант, Гари Олдман, Мелисса Маккарти, Вигго Мортенсен, Гленн Клоуз, Эмма Стоун

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У Адама Драйвера такая внешность, что с ней только у мужчин есть шанс на привлекательность. Если начнет строгать дочек, похожих на него, будут покруче уиллисовых

  • Как сдал Вигго Мортенсен.Какой он был красавчик в роли Арагорна во «Властелине колец».Кристан Слейтер напротив очень хорошо выглядит,как будто и не изменился со времён «Интервью с вампиром»

  • Как сочетаются заголовок к статье и фото 10? Не верить глазам своим?

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