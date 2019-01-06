Дженнифер Гарнер, Николь Шерзингер и Дита фон Тиз на благотворительном вечере Heaven 2019

Каждый год в ночь перед вручением «Золотого Глобуса» в Лос-Анджелесе проходит мероприятие Heaven, гостями которого становятся самые яркие представители шоу-бизнеса. Мероприятие проводит благотворительный фонд The Art Of Elysium. Его цель — с помощью искусства помогать людям, попавшим в сложные жизненные ситуации.
Heaven 2019 прошло в минувшую субботу, 5 января. Под музыкальные выступления знаменитых гостей состоялся сбор пожертвований.
Благотворительный вечер заинтересовал немало селебрити. Его посетили модель Эмили Ратайковски, актер и режиссер Мел Гибсон со своей возлюбленной Розалинд Росс, мать звездного семейства Кардашьян Крис Дженнер и многие другие.