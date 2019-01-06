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Дженнифер Гарнер, Николь Шерзингер и Дита фон Тиз на благотворительном вечере Heaven 2019

Ежегодно в начале января в Голливуде проводится большой благотворительный праздник, посвященный искусству. В этот раз мероприятие посетили Дита фон Тиз, Николь Шерзингер, Руни Мара и другие селебрити.

Каждый год в ночь перед вручением «Золотого Глобуса» в Лос-Анджелесе проходит мероприятие Heaven, гостями которого становятся самые яркие представители шоу-бизнеса. Мероприятие проводит благотворительный фонд The Art Of Elysium. Его цель — с помощью искусства помогать людям, попавшим в сложные жизненные ситуации.

Heaven 2019 прошло в минувшую субботу, 5 января. Под музыкальные выступления знаменитых гостей состоялся сбор пожертвований.

Кроме того, были награждены меценаты и волонтеры, которые внесли значительный вклад в работу организации в прошлом году.

Благотворительный вечер заинтересовал немало селебрити. Его посетили модель Эмили Ратайковски, актер и режиссер Мел Гибсон со своей возлюбленной Розалинд Росс, мать звездного семейства Кардашьян Крис Дженнер и многие другие.

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06 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Роберт Патрик, Хоакин Феникс, Лили Коллинз, Руни Мара, Мишель Трахтенберг, Кристин Каваллари, Кортни Лав, Джош Дюамель, Винни Харлоу, Джеймс Марсден, Ашер, Мел Гибсон, Розалинда Росс, Крис Дженнер, Дита фон Тиз, Эмили Ратайковски, Николь Шерзингер, Дженнифер Гарнер

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какой неудачный ракурс выбрал фотограф, все получились большеголовыми и коротконогими ))

  • Роберт Патрик, это ведь актер, который играл Терминатора -2? Как постарел (((

  • Гость

    Роберт Патрик, это ведь актер, который играл Терминатора -2? Как постарел (((

    Ой, а ему всего только 60. А так плохо выглядит... Болеет, что ли...

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