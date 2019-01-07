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Леди Гага, Брэдли Купер, Джулия Робертс и другие знаменитости поборолись за премию «Золотой глобус-2019»

6 января состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Заветную статуэтку получили Леди Гага, Майкл Дуглас, Кристиан Бейл и другие знаменитости. 

В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус» — одной из самых престижных кинонаград мира, которую присуждает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов. 

Конечно, на мероприятии собрался весь цвет американского кинематографа. Так, одними из первых на красной дорожке появились знаменитые пары: Ирина Шейк и Брэдли Купер, Хайди Клум и Том Каулитц, впервые вышедшие в свет после объявления о помолвке, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, Николь Кидман и Кит Урбан.

Разбавляли любовные союзы звезды, пришедшие в гордом одиночестве: Джулия Робертс, Леди Гага, Пенелопа Крус, Эмбер Херд и другие. 

Нужно отметить, что в этом году образы гостей «Золотого глобуса» были куда более красочны, ведь в 2018-м цветом премии был объявлен черный — в знак борьбы с сексуальными домогательствами. 

Конечно, главной интригой вечера стала борьба двух фильмов — драмы «Звезда родилась» и биографической картины «Богемская рапсодия». Так, Леди Гага была номинирована в категории «Лучшая актриса», а Брэдли Купер боролся за звание «Лучшего режиссера», однако, увы, заветные статуэтки ушли не им. Тем не менее певице повезло чуть больше — она была награждена в номинации «Лучшая оригинальная песня».

«Богемская рапсодия» собрала чуть больше статуэток. Картину отметили как «Лучший фильм», а Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри, был назван «Лучшим актером». 

Полный список победителей «Золотого глобуса-2019» вы можете увидеть ниже:

Лучший фильм (комедия/мюзикл): «Зеленая книга» 

Лучший фильм (драма): «Богемская рапсодия» 

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, «Рома» 

Лучший актер (комедия/мюзикл): Кристиан Бейл, «Власть»

Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Оливия Колман, «Фаворитка» 

Лучший актер (драма): Рами Малек, «Богемская рапсодия» 

Лучшая актриса (драма): Глен Клоуз, «Жена» 

Лучший актер второго плана: Махершала Али, «Зелёная книга» 

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»  

Лучший сценарий: Питер Фаррелли, Ник Валлелонга и Брайан Карри — «Зеленая книга»

Лучшая оригинальная песня: Shallow — Леди Гага, «Звезда родилась» 

Лучший саундтрек: Джастин Гурвиц, «Человек на Луне» 

Лучший иностранный фильм: «Рома»

Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные» 

Лучший сериал (драма): «Американцы» 

Лучший актер сериала (драма): Ричард Мэдден, «Телохранитель»

Лучшая актриса сериала (драма): Сандра О, «Убивая Еву» 

Лучший сериал (комедия/мюзикл): «Метод Комински» 

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл): Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мэйзел» 

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл): Майкл Дуглас, «Метод Комински» 

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» 

Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма: Даррен Крисс, «Американская история преступлений: Версаче» 

Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма: Патрисия Аркетт, «Побег из тюрьмы Даннемора» 

Лучшая актриса второго плана на ТВ: Патриша Кларксон, «Острые предметы» 

Лучший актер второго плана на ТВ: Бен Уишоу, «Чрезвычайно английский скандал»

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07 января 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Getty Images
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Леди Гага, Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, Том Каулитц, Хайди Клум, Кит Урбан, Николь Кидман, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Эмили Блант, Розамунд Пайк, Бен Стиллер, Кристен Белл, Джейми Ли Кертис, Рэйчел Вайс, Рики Мартин, Мелисса Маккарти, Кристиан Бейл, Эмбер Херд, Ричард Гир, Алисса Милано, Энн Хэтэуэй, Джулианна Мур, Эмма Стоун, Шарлиз Терон, Джим Керри, Пенелопа Крус, Холли Берри

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ирине очень хорошо с каре! Красивые плечи, шея-выглядит очень элегантно с такой стрижкой. В отличие от Клум с длинной паклей, которая ее только старит.

  • О какая Алисса Милано, цветет и шикарно выглядит. Рейчел Вайс супер, стильно и отлично выглядит. Еще очень понравилась Эмма Стойн, очень цвет ей к лицу, волосы и помада, все в точку. Расстроила Хэтэуэй, я понимаю анимал принт моден, но мне ее платье не понравилось, прилизанные волосы тоже не идут( Каре Шейк ей не идет, ни женственности ни красоты ей не добавило, скорее убавило.

  • Очень понрав. образ Джулии Робертс и Джулианны Мур, и абсолютно не понрав. Эмбер Херд.

  • Гость

    Ирине очень хорошо с каре! Красивые плечи, шея-выглядит очень элегантно с такой стрижкой. В отличие от Клум с длинной паклей, которая ее только старит.

    с длинными лучше...но, честно говоря, выглядит она так себе: шея коротковата, очень массивные плечи и талия не явно выделяется...она крупновата, хрупкости не хватает...и какой то внутренней энергии, как будто все время хочет спать...но дочка к них милаха

  • Какая же эта леди гага ***!!! А где ее платье из мяса? Отталкивающая особа.

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