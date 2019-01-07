Леди Гага, Брэдли Купер, Джулия Робертс и другие знаменитости поборолись за премию «Золотой глобус-2019»

6 января состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Заветную статуэтку получили Леди Гага, Майкл Дуглас, Кристиан Бейл и другие знаменитости.

В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус» — одной из самых престижных кинонаград мира, которую присуждает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов.



Конечно, на мероприятии собрался весь цвет американского кинематографа. Так, одними из первых на красной дорожке появились знаменитые пары: Ирина Шейк и Брэдли Купер, Хайди Клум и Том Каулитц, впервые вышедшие в свет после объявления о помолвке, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, Николь Кидман и Кит Урбан.

Разбавляли любовные союзы звезды, пришедшие в гордом одиночестве: Джулия Робертс, Леди Гага, Пенелопа Крус, Эмбер Херд и другие.

Нужно отметить, что в этом году образы гостей «Золотого глобуса» были куда более красочны, ведь в 2018-м цветом премии был объявлен черный — в знак борьбы с сексуальными домогательствами.



Конечно, главной интригой вечера стала борьба двух фильмов — драмы «Звезда родилась» и биографической картины «Богемская рапсодия». Так, Леди Гага была номинирована в категории «Лучшая актриса», а Брэдли Купер боролся за звание «Лучшего режиссера», однако, увы, заветные статуэтки ушли не им. Тем не менее певице повезло чуть больше — она была награждена в номинации «Лучшая оригинальная песня».



«Богемская рапсодия» собрала чуть больше статуэток. Картину отметили как «Лучший фильм», а Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри, был назван «Лучшим актером».



Полный список победителей «Золотого глобуса-2019» вы можете увидеть ниже:



Лучший фильм (комедия/мюзикл): «Зеленая книга»



Лучший фильм (драма): «Богемская рапсодия»



Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, «Рома»



Лучший актер (комедия/мюзикл): Кристиан Бейл, «Власть»



Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Оливия Колман, «Фаворитка»



Лучший актер (драма): Рами Малек, «Богемская рапсодия»



Лучшая актриса (драма): Глен Клоуз, «Жена»



Лучший актер второго плана: Махершала Али, «Зелёная книга»



Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»



Лучший сценарий: Питер Фаррелли, Ник Валлелонга и Брайан Карри — «Зеленая книга»



Лучшая оригинальная песня: Shallow — Леди Гага, «Звезда родилась»



Лучший саундтрек: Джастин Гурвиц, «Человек на Луне»



Лучший иностранный фильм: «Рома»



Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»



Лучший сериал (драма): «Американцы»



Лучший актер сериала (драма): Ричард Мэдден, «Телохранитель»



Лучшая актриса сериала (драма): Сандра О, «Убивая Еву»



Лучший сериал (комедия/мюзикл): «Метод Комински»



Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл): Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мэйзел»



Лучший актер сериала (комедия/мюзикл): Майкл Дуглас, «Метод Комински»



Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»



Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма: Даррен Крисс, «Американская история преступлений: Версаче»



Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма: Патрисия Аркетт, «Побег из тюрьмы Даннемора»



Лучшая актриса второго плана на ТВ: Патриша Кларксон, «Острые предметы»



Лучший актер второго плана на ТВ: Бен Уишоу, «Чрезвычайно английский скандал»