Блистательная Терон, эффектная Робертс и другие звезды на Critics' Choice Awards

13 января в Санта-Монике состоялась церемония вручения престижной премии Critics' Choice Awards. Шарлиз Терон, Леди Гага, Джулия Робертс и многие другие селебрити охотно позировали собравшимся фотографам на красной дорожке.

Церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа Critics' Choice Awards, которую часто называют «Репетицией ''Оскара''», прошла в США в 24-й раз. В этом году на мероприятии собралось немало знаменитостей, решивших узнать, кому же из коллег достанутся престижные награды.

Одной из самых ярких звезд вечера, безусловно, стала Шарлиз Терон.

Актриса в прямом смысле слова блистала в асимметричном серебристом платье Givenchy с открытым плечом и треугольным вырезом на животе.



Не менее интересным был образ Джулии Робертс: она появилась в наряде, невольно напоминающем смокинг. Кинозвезда надела белые брюки и черное удлиненное платье-жакет без рукавов.



Леди Гага вновь выбрала романтичный аутфит. Артистка прошлась по красной дорожке в нежно-розовом платье Calvin Klein By Appointment с длинным шлейфом. К слову, именно исполнительница центральной роли в картине «Звезда родилась» стала главным триумфатором мероприятия — именно ее вновь признали лучшей актрисой. Правда, награда досталась не ей единственной: главный приз также унесла с собой неувядающая Гленн Клоуз за свою роль в кинолента «Жена».



На мероприятии также появились Николь Кидман, Нина Добрев, Элизабет Олсен, Эмили Блант с мужем Джоном Красински. Брэдли Купер также не смог пропустить престижную кинопремию, но на этот раз он пришел в гордом одиночестве.

Список победителей Critics' Choice Awards-2019

Лучший фильм: «Рома»



Лучший режиссер: Альфонсо Куарон («Рома»)



Лучший актер: Кристиан Бейл («Власть»)



Лучшая актриса: Леди Гага («Звезда родилась») и Гленн Клоуз («Жена»)



Лучший актер второго плана: Махершала Али («Зеленая книга»)



Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг («Если Бил-стрит смогла бы заговорить»)



Лучший молодой актер/актриса: Элси Фишер («Восьмой класс»)



Лучший актер (комедия): Кристиан Бейл («Власть»)



Лучшая актриса (комедия): Оливия Колман («Фаворитка»)



Лучший драматический сериал: «Американцы»



Лучший актер в драматическом сериале: Мэттью Риз («Американцы»)



Лучшая актриса в драматическом сериале: Сандра О («Убивая Еву»)



