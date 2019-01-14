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Блистательная Терон, эффектная Робертс и другие звезды на Critics' Choice Awards

13 января в Санта-Монике состоялась церемония вручения престижной премии Critics' Choice Awards. Шарлиз Терон, Леди Гага, Джулия Робертс и многие другие селебрити охотно позировали собравшимся фотографам на красной дорожке.

Церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа Critics' Choice Awards, которую часто называют «Репетицией ''Оскара''», прошла в США в 24-й раз. В этом году на мероприятии собралось немало знаменитостей, решивших узнать, кому же из коллег достанутся престижные награды.

Одной из самых ярких звезд вечера, безусловно, стала Шарлиз Терон. 

Актриса в прямом смысле слова блистала в асимметричном серебристом платье Givenchy с открытым плечом и треугольным вырезом на животе.

Не менее интересным был образ Джулии Робертс: она появилась в наряде, невольно напоминающем смокинг. Кинозвезда надела белые брюки и черное удлиненное платье-жакет без рукавов.

Леди Гага вновь выбрала романтичный аутфит. Артистка прошлась по красной дорожке в нежно-розовом платье Calvin Klein By Appointment с длинным шлейфом. К слову, именно исполнительница центральной роли в картине «Звезда родилась» стала главным триумфатором мероприятия — именно ее вновь признали лучшей актрисой. Правда, награда досталась не ей единственной: главный приз также унесла с собой неувядающая Гленн Клоуз за свою роль в кинолента «Жена».

На мероприятии также появились Николь Кидман, Нина Добрев, Элизабет Олсен, Эмили Блант с мужем Джоном Красински. Брэдли Купер также не смог пропустить престижную кинопремию, но на этот раз он пришел в гордом одиночестве.  

Список победителей Critics' Choice Awards-2019

Лучший фильм: «Рома»

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучший актер: Кристиан Бейл («Власть»)

Лучшая актриса: Леди Гага («Звезда родилась») и Гленн Клоуз («Жена») 

Лучший актер второго плана: Махершала Али («Зеленая книга»)

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг («Если Бил-стрит смогла бы заговорить») 

Лучший молодой актер/актриса: Элси Фишер («Восьмой класс»)

Лучший актер (комедия): Кристиан Бейл («Власть»)

Лучшая актриса (комедия): Оливия Колман («Фаворитка»)

Лучший драматический сериал: «Американцы»

Лучший актер в драматическом сериале: Мэттью Риз («Американцы») 

Лучшая актриса в драматическом сериале: Сандра О («Убивая Еву») 

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14 января 2019
Текст Юлия Кривулькина
Фото Getty Images
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Райан Гослинг, Брэдли Купер, Джулия Робертс, Лора Дерн, Америка Феррера, Кейли Куоко, Кристен Белл, Поппи Дельвинь, Бен Стиллер, Дебра Мессинг, Мэгги Гилленхаал, Эмми Россум, Вигго Мортенсен, Оливия Манн, Антонио Бандерас, Гленн Клоуз, Элизабет Олсен, Крисси Тейген, Джон Ледженд, Эми Адамс, Эмили Блант, Рики Мартин, Нина Добрев, Николь Кидман, Леди Гага, Шарлиз Терон

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