Ходченкова стала моделью и вместе с Водяновой показала кутюр на шоу Сергеенко

21 января в рамках Недели Высокой моды в Париже состоялся показ новой коллекции Ульяны Сергеенко сезона весна-лето 2019. Местом проведения стал театр Мариньи.
Шоу дизайнера соединило в себе роскошные наряды, изящное дефиле моделей, мистическую атмосферу и кино.
В главных ролях снялись Рената Литвинова, ее дочь Ульяна Добровольская, Светлана Ходченкова и сама Ульяна Сергеенко.
Показ посетила телеведущая Яна Рудковская, которая поделилась своими впечатлениями в Инстаграме. «Нереально красивая коллекция и шоу, которое традиционно в любимом красном цвете закрыла на сцене театра Наталья Водянова в компании Эллен фон Унверт, Светланы Ходченковой и самой Королевы Русского Кутюра — Ульяны Сергеенко! Браво, это стоило увидеть! Я в восторге!» — написала знаменитость под опубликованным с показа видео (орфография и пунктуация автора сохранены).
Оцените все образы с показа в фотогалерее к нашему материалу.