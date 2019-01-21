Ходченкова стала моделью и вместе с Водяновой показала кутюр на шоу Сергеенко

В Париже состоялся показ новой кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко. На подиум вышли актриса Светлана Ходченкова и модель Наталья Водянова.

1 2 3 ... 18 Светлана Ходченкова, Эллен фон Унверт, Ульяна Сергеенко и Наталья Водянова на показе Ulyana Sergeenko Couture сезона весна-лето 2019

21 января в рамках Недели Высокой моды в Париже состоялся показ новой коллекции Ульяны Сергеенко сезона весна-лето 2019. Местом проведения стал театр Мариньи.



Шоу дизайнера соединило в себе роскошные наряды, изящное дефиле моделей, мистическую атмосферу и кино.

Перед тем, как на подиуме появились манекенщицы, зрители увидели фильм Sisterhood («Сестричество»), режиссером которого стала Эллен фон Унверт.

В главных ролях снялись Рената Литвинова, ее дочь Ульяна Добровольская, Светлана Ходченкова и сама Ульяна Сергеенко.



Показ посетила телеведущая Яна Рудковская, которая поделилась своими впечатлениями в Инстаграме. «Нереально красивая коллекция и шоу, которое традиционно в любимом красном цвете закрыла на сцене театра Наталья Водянова в компании Эллен фон Унверт, Светланы Ходченковой и самой Королевы Русского Кутюра — Ульяны Сергеенко! Браво, это стоило увидеть! Я в восторге!» — написала знаменитость под опубликованным с показа видео (орфография и пунктуация автора сохранены).



Оцените все образы с показа в фотогалерее к нашему материалу.