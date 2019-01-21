Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ходченкова стала моделью и вместе с Водяновой показала кутюр на шоу Сергеенко

В Париже состоялся показ новой кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко. На подиум вышли актриса Светлана Ходченкова и модель Наталья Водянова.
  • Светлана Ходченкова, Эллен фон Унверт, Ульяна Сергеенко, Наталья Водянова
    1 2 3 ...18
    Светлана Ходченкова, Эллен фон Унверт, Ульяна Сергеенко и Наталья Водянова на показе Ulyana Sergeenko Couture сезона весна-лето 2019
    Смотреть галерею

21 января в рамках Недели Высокой моды в Париже состоялся показ новой коллекции Ульяны Сергеенко сезона весна-лето 2019. Местом проведения стал театр Мариньи. 

Шоу дизайнера соединило в себе роскошные наряды, изящное дефиле моделей, мистическую атмосферу и кино. 

Перед тем, как на подиуме появились манекенщицы, зрители увидели фильм Sisterhood («Сестричество»), режиссером которого стала Эллен фон Унверт.

В главных ролях снялись Рената Литвинова, ее дочь Ульяна Добровольская, Светлана Ходченкова и сама Ульяна Сергеенко.

Показ посетила телеведущая Яна Рудковская, которая поделилась своими впечатлениями в Инстаграме. «Нереально красивая коллекция и шоу, которое традиционно в любимом красном цвете закрыла на сцене театра Наталья Водянова в компании Эллен фон Унверт, Светланы Ходченковой и самой Королевы Русского Кутюра — Ульяны Сергеенко! Браво, это стоило увидеть! Я в восторге!» — написала знаменитость под опубликованным с показа видео (орфография и пунктуация автора сохранены).

Оцените все образы с показа в фотогалерее к нашему материалу.

Перейти к обсуждению 3


21 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Ulyana Sergeenko, Наталья Водянова, Эллен фон Унверт, Светлана Ходченкова, Рената Литвинова, Ульяна Сергеенко

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Наташа выглядит моложе и свежее всех дам на первой фотке

  • Ходченкова шикарная

  • Водянова супер, Ходченкова какая то невзрачная стала, с худобой и лицо осунулось, а коллекция слегка буржуазно аристократическая, рюши придают объем где не нужно, концепция на строгость.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 365

Новое за неделю

17 новых тем

Популярное за неделю

17 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.