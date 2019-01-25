Надежда Михалкова, Илья Бачурин и другие звезды посмотрели «Рассвет»

24 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мистического хоррора «Рассвет». Не испугались и первыми оценили фильм Надежда Михалкова, Илья Бачурин, Валерия Гай Германика и другие звезды.

Российские звезды наконец вернулись из отпусков: в Москве началась жаркая пора кинопремьер. 24 января в столичном «Октябре» было особенно людно: представители кино и шоу-бизнеса, преодолев пробки и 20-градусный мороз, собрались посмотреть мистический хоррор «Рассвет».



Картину представили исполнители главных ролей — Александра Дроздова, Александр Молочников и Анна Слю.

Среди любителей пощекотать себе нервы оказались Надежда Михалкова, Александр Гордон, Валерия Гай Германика, Илья Бачурин и другие звезды.

Фильм «Рассвет» рассказывает о девушке, у которой при загадочных обстоятельствах погибает брат. Главную героиню начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Однако с наступлением рассвета они просыпаются совсем в другой реальности, которая оказывается страшнее любого кошмара…