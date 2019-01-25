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Моника Беллуччи, Памела Андерсон и другие селебы на благотворительном гала-ужине в Париже

24 января в Париже в рамках Недели Высокой моды состоялся торжественный ужин. В числе звезд, посетивших мероприятие, оказались 54-летняя Моника Беллуччи и 51-летняя Памела Андерсон.

Под занавес Недели Высокой моды в Париже в выставочном центре павильона d'Armenonville состоялся благотворительный гала-ужин. Ежегодно мероприятие, целью которого является сбор средств для борьбы со СПИДом, посещают модели, дизайнеры и гости показов. 

В 2019-м в числе приглашенных оказались 54-летняя Моника Беллуччи и 51-летняя Памела Андерсон. Итальянская актриса подчеркнула стройную фигуру изысканным черным пальто, украшенным золотыми пуговицами и вышивкой. Завершили образ Беллуччи сапоги Christian Louboutin — с маркой Моника дружит уже много лет. Актриса редко экспериментирует со стилем и в этот раз снова продемонстрировала идеальный образ. А вот наряд Памелы Андерсон фэшн-критики не оценили. Знаменитость надела длинное платье цвета слоновой кости, дополнив его крупными серьгами. Некоторые поклонники посчитали выбор Памелы неудачным, так как платье скрыло достоинства ее фигуры.  

Кроме того, на мероприятии были замечены Жан-Поль Готье, Кристиан Лубутен, Ирис Миттенар, Валерия Кауфман, Саша Лусс, Жюльет Бинош, Стэйси Мартин, Анна Брюстер и другие знаменитости.

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25 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Getty Images
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Стэйси Мартин, Саша Лусс, Валерия Кауфман, Жан Поль Готье, Кристиан Лубутен, Памела Андерсон, Моника Беллуччи

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Моника похудела немного, стала лучше выглядеть.

  • Жюльетт Бинош как классно выглядит!

  • Памела раскошная, даже красивее , чем в молодости.вообще женщины очень элегантны, со вкусом, сдержанно и очень красиво. Особенно француженки. Нашим бы у них поучиться, а то колхоз колхозом.

  • Наши таскаются на показы , на Диора, Шанель и др. ...и ничему не учатся, ни вкуса, ни стиля. Главное чтоб побольше этого БАХАТСТВА на себя нацепить

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