Моника Беллуччи, Памела Андерсон и другие селебы на благотворительном гала-ужине в Париже

24 января в Париже в рамках Недели Высокой моды состоялся торжественный ужин. В числе звезд, посетивших мероприятие, оказались 54-летняя Моника Беллуччи и 51-летняя Памела Андерсон.

Под занавес Недели Высокой моды в Париже в выставочном центре павильона d'Armenonville состоялся благотворительный гала-ужин. Ежегодно мероприятие, целью которого является сбор средств для борьбы со СПИДом, посещают модели, дизайнеры и гости показов.

В 2019-м в числе приглашенных оказались 54-летняя Моника Беллуччи и 51-летняя Памела Андерсон. Итальянская актриса подчеркнула стройную фигуру изысканным черным пальто, украшенным золотыми пуговицами и вышивкой. Завершили образ Беллуччи сапоги Christian Louboutin — с маркой Моника дружит уже много лет. Актриса редко экспериментирует со стилем и в этот раз снова продемонстрировала идеальный образ. А вот наряд Памелы Андерсон фэшн-критики не оценили. Знаменитость надела длинное платье цвета слоновой кости, дополнив его крупными серьгами. Некоторые поклонники посчитали выбор Памелы неудачным, так как платье скрыло достоинства ее фигуры.

Кроме того, на мероприятии были замечены Жан-Поль Готье, Кристиан Лубутен, Ирис Миттенар, Валерия Кауфман, Саша Лусс, Жюльет Бинош, Стэйси Мартин, Анна Брюстер и другие знаменитости.