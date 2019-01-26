«Золотой орел-2018»: Анна Михалкова, Владимир Машков, Светлана Ходченкова и другие звезды удостоились престижной кинонаграды

25 января в «Мосфильме» состоялась церемония награждения премии «Золотой орел» при поддержке ювелирной компании Mercury. В этот вечер были вручены награды в 23 номинациях.

Каждый год «Золотой орел» открывает пору кинопремий. 2019-й не стал исключением: торжественная церемония вручения престижной награды состоялась 25 января традиционно в первом павильоне «Мосфильма».

В фойе собрался весь московский бомонд: семья Михалковых, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Мария Кожевникова и другие артисты.

Церемония прошла в дружественной атмосфере, на сцене звучало много шуток. Так, много острот в этот вечер было адресовано Александру Петрову: в номинации «Лучшая мужская роль в кино» актер был представлен дважды (за разные фильмы), что увеличивало его шансы на победу. Кроме того, 25 января Александр праздновал свой день рождения.



Тем не менее заветная награда ушла его единственному сопернику — Владимиру Машкову за картину «Движение вверх». Увы, актер не смог присутствовать на премии. Победительницей в номинации «Лучшая женская роль в кино» стала Аглая Тарасова за фильм «Лед». «Лучшим фильмом» была названа картина «Война Анны».



С полным списком номинантов и лауреатов «Золотого орла-2018» вы можете ознакомиться ниже:



Лучший фильм:



«Война Анны», режиссер Алексей Федорченко — победитель



«Движение вверх», режиссер Антон Мегердичев



«История одного назначения», режиссер Авдотья Смирнова



«Лед», режиссер Олег Трофим



«Спитак», режиссер Александр Котт





Лучший неигровой фильм:



«Довженко. Жизнь в цвету», режиссер Сергей Тютин



«Медведи Камчатки. Начало жизни», режиссер Ирина Журавлева, Владислав Гришин — победитель



«Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени», режиссер Андрей Осипов





Лучший короткометражный фильм:



«Материя», режиссеры Юрий Зайцев, Марина Жигалова-Озкан — победитель



«Твою мать!», режиссер Виктория Рунцова



«Фокусы Менделя», режиссер Татьяна Федоровская





Лучший анимационный фильм:



«Гофманиада», режиссер Станислав Соколов — победитель



«Матрос Петр Кошка», режиссер Валентин Телегин



«Пять минут до моря», режиссер Наталья Мирзоян





Лучшая режиссерская работа:



Алексей Федорченко, «Война Анны» — победитель



Антон Мегердичев, «Движение вверх»



Авдотья Смирнова, «История одного назначения»





Лучший сценарий:



Николай Куликов, «Движение вверх»



Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский, «История одного назначения» — победитель



Андрей Золотарев, Олег Маловичко, «Лед»





Лучшая женская роль в кино:



Марта Козлова, «Война Анны»



Аглая Тарасова, «Лед»​​ — победитель



Алена Чехова, «Прощаться не будем»





Лучшая мужская роль в кино:



Александр Петров, «Гоголь. Вий»



Владимир Машков, «Движение вверх» — победитель​​​​​​​



Александр Петров, «Лед»​​​​​​​





Лучшая женская роль второго плана:



Светлана Ходченкова, «Довлатов» — победитель



Ирина Горбачева, «История одного назначения»



Мария Аронова, «Лед»





Лучшая мужская роль второго плана:



Олег Меньшиков, «Гоголь. Вий»​​​​​​​



Кирилл Зайцев, «Движение вверх»​​​​​​​ — победитель



Андрей Смоляков, «Движение вверх»





Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):



«Sпарта», режиссер Егор Баранов — победитель



«Обычная женщина», режиссер Борис Хлебников



«Остаться в живых», режиссер Андрей Малюков





Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):



«Березка», режиссер Александр Баранов



«Мост», режиссеры Константин Статский, Максим Василенко



«Хождение по мукам», режиссер Константин Худяков — победитель





Лучшая мужская роль на телевидении:



Александр Петров, «Sпарта» — победитель



Андрей Смоляков, «Операция «Сатана»



Андрей Мерзликин, «Хождение по мукам»





Лучшая женская роль на телевидении:



Лидия Вележева, «Березка»



Анна Михалкова, «Обычная женщина» — победитель



Анна Чиповская, «Хождение по мукам»





Лучшая операторская работа:



Алишер Хамидходжаев, «Война Анны»



Игорь Гринякин, «Движение вверх»​​​​​​​ — победитель



Михаил Милашин, «Лед»





Лучшая работа художника-постановщика:



Елена Жукова, «Гоголь. Вий»​​​​​​​ — победитель



Елена Жукова, «Гоголь. Страшная месть» — победитель​​​​​​​



Анастасия Каримулина, «История одного назначения»





Лучшая работа художника по костюмам:



Виктория Игумнова, «Гоголь. Вий»​​​​​​​ — победитель



Виктория Игумнова, «Гоголь. Страшная месть» — победитель



Татьяна Патрахальцева, «История одного назначения»





Лучшая музыка к фильму:



Антон Беляев, Дмитрий Селипанов, «Лед»​​​​​​ — победитель



Марк Дорбский, «Непрощенный»



Юрий Потеенко, «Рубеж»





Лучший монтаж фильма:



Петр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян, «Движение вверх»​​​​​​​ — победитель



Александр Андрющенко, «Лед»​​​​​​​



Ольга Гриншпун, Николай Ряховский, «Спитак»





Лучшая работа звукорежиссера:



Алексей Самоделко, «Движение вверх»​​​​​​​ — победитель



Сергей Большаков, Андрей Бельчиков, «Лед»​​​​​​​



Павел Дореули, «Рубеж»





Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:



Тамара Фрид, «Гоголь. Вий»​​​​​​​



Галина Пономарева, Елена Дмитриенко, «История одного назначения»



Марина Евсеенко, «Спитак» — победитель





Лучшие визуальные эффекты:



«Амальгама», «Гоголь. Вий»​​​​​​​



Студия CGF, «Движение вверх» — победитель



Студия Pixel Bears VFX, «Лед»





Лучший зарубежный фильм в российском прокате:



«Звезда родилась», «Каро Премьер»​​​​​​​



«Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Fox — победитель



«Форма воды», Fox





Специальный приз за вклад в киноискусство: Народный артист СССР Василий Лановой

