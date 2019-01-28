Леди Гага, Марго Робби, Брэдли Купер и другие знаменитости на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров

Вечером 27 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. На красную дорожку вышли Леди Гага, Кэтрин Зета-Джонс и многие другие голливудские знаменитости. О том, кому удалось получить главные награды SAG Awards-2019, читайте в нашем материале.



Премия Гильдии киноактеров США (SAG Awards) зарубежные СМИ называют своеобразной репетицией перед «Оскаром», поскольку обычно списки победителей этих премий практически полностью совпадают. В этом году состоялась уже двадцать пятая церемония, на которой появились многие знаменитости. Надо сказать, что среди их нарядов преобладали черный, белый и красный цвета.



Фотографам позировали Эмили Блант, Кэтрин Зета-Джонс, Эмма Стоун и другие знаменитости, которые в этот вечер старались быть на высоте.

Все самое интересное началось на сцене концертного зала. Гости и участники церемонии чествовали Рами Малека и Гленн Клоуз, которая получили награды за главную мужскую и женскую роль (в фильмах «Богемская рапсодия» и «Жена»). А вот представленный в четырех номинациях фильм Брэдли Купера «Звезда родилась» не завоевал ни одной награды.



Победители 25-й ежегодной премии Гильдии киноактеров США

Лучшая мужская роль — Рами Малек, «Богемская рапсодия»

Лучшая женская роль — Гленн Клоуз, «Жена»

Лучший актерский состав — «Черная пантера»

Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али, «Зеленая книга»

Лучшая женская роль второго плана — Эмили Блант, «Тихое место»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Даррен Крис, «Американская история преступлений: Версаче»

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Патрисия Аркетт, «Побег из тюрьмы Даннемора»

Лучшая команда каскадеров — «Блеск»

Лучший актерский состав в драматическом сериале — «Это мы»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бэйтман, «Озарк»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Сандра О, «Убивая Еву»

Лучший актерский состав в комедийном сериале — «Удивительная миссис Мейзел»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мэйзел»

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мэйзел»

