Леди Гага, Марго Робби, Брэдли Купер и другие знаменитости на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров

Премия Гильдии киноактеров США (SAG Awards) зарубежные СМИ называют своеобразной репетицией перед «Оскаром», поскольку обычно списки победителей этих премий практически полностью совпадают. В этом году состоялась уже двадцать пятая церемония, на которой появились многие знаменитости. Надо сказать, что среди их нарядов преобладали черный, белый и красный цвета.
Все самое интересное началось на сцене концертного зала. Гости и участники церемонии чествовали Рами Малека и Гленн Клоуз, которая получили награды за главную мужскую и женскую роль (в фильмах «Богемская рапсодия» и «Жена»). А вот представленный в четырех номинациях фильм Брэдли Купера «Звезда родилась» не завоевал ни одной награды.
Победители 25-й ежегодной премии Гильдии киноактеров США
Лучшая мужская роль — Рами Малек, «Богемская рапсодия»
Лучшая женская роль — Гленн Клоуз, «Жена»
Лучший актерский состав — «Черная пантера»
Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али, «Зеленая книга»
Лучшая женская роль второго плана — Эмили Блант, «Тихое место»
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Даррен Крис, «Американская история преступлений: Версаче»
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Патрисия Аркетт, «Побег из тюрьмы Даннемора»
Лучшая команда каскадеров — «Блеск»
Лучший актерский состав в драматическом сериале — «Это мы»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бэйтман, «Озарк»
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Сандра О, «Убивая Еву»
Лучший актерский состав в комедийном сериале — «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мэйзел»
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мэйзел»