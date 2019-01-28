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Леди Гага, Марго Робби, Брэдли Купер и другие знаменитости на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров

Вечером 27 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. На красную дорожку вышли Леди Гага, Кэтрин Зета-Джонс и многие другие голливудские знаменитости. О том, кому удалось получить главные награды SAG Awards-2019, читайте в нашем материале.

Премия Гильдии киноактеров США (SAG Awards) зарубежные СМИ называют своеобразной репетицией перед «Оскаром», поскольку обычно списки победителей этих премий практически полностью совпадают. В этом году состоялась уже двадцать пятая церемония, на которой появились многие знаменитости. Надо сказать, что среди их нарядов преобладали черный, белый и красный цвета.

Фотографам позировали Эмили Блант, Кэтрин Зета-Джонс, Эмма Стоун и другие знаменитости, которые в этот вечер старались быть на высоте.

Все самое интересное началось на сцене концертного зала. Гости и участники церемонии чествовали Рами Малека и Гленн Клоуз, которая получили награды за главную мужскую и женскую роль (в фильмах «Богемская рапсодия» и «Жена»). А вот представленный в четырех номинациях фильм Брэдли Купера «Звезда родилась» не завоевал ни одной награды. 

Победители 25-й ежегодной премии Гильдии киноактеров США

Лучшая мужская роль — Рами Малек, «Богемская рапсодия»
Лучшая женская роль — Гленн Клоуз, «Жена»
Лучший актерский состав — «Черная пантера»
Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али, «Зеленая книга»
Лучшая женская роль второго плана — Эмили Блант, «Тихое место» 
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Даррен Крис, «Американская история преступлений: Версаче»
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Патрисия Аркетт, «Побег из тюрьмы Даннемора»
Лучшая команда каскадеров — «Блеск»
Лучший актерский состав в драматическом сериале — «Это мы»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бэйтман, «Озарк» 
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Сандра О, «Убивая Еву» 
Лучший актерский состав в комедийном сериале — «Удивительная миссис Мейзел» 
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мэйзел» 
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мэйзел»

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28 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images
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Рики Мартин, Мэтт Бомер, Джоди Фостер, Кристиан Бейл, Виго Мортенсен, Том Хэнкс, Мелисса Маккарти, Эми Адамс, Алек Болдуин, Хилария Болдуин, Хью Грант, Робин Райт, Лаверн Кокс, Рэйчел Вайс, Румер Уиллис, Крис Пайн, Джейн Фонда, Гленн Клоуз, Эмма Стоун, Кэтрин Зета-Джонс, Брэдли Купер, Эмили Блант, Марго Робби, Леди Гага

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Тимати ЧАЛАМЕТ? Шаломе! Его фамилия второй год крутится у всех знающих на устах. Многообещающая восходящая звезда, вообще-то. Как постарела Кетрин Зета Джонс( Том Хэнкс отлично выглядит. Робин Райт слишком оголилась для такого мероприятия. У Эмили блант интересное платье.

  • Какая Марго классная!

  • Какая Гага некрасивая женщина( Так плохо сложена. В кино это особенно заметно. Большая головая, кряжистая фигура, непропорциональная вся. И это у неё ещё нос переделан и губы, что ж там было изначально?( Но сыграла классно, с душой. Мне кажется, что эта история перекликается с ее собственной, реальной: оттого столько настоящей боли в глазах или искреннего ликования в некоторых сценах.

  • Всё-таки геи выглядит в большинстве случаев лучше обычных мужчин))) Рикки Мартин и Бомер-какие красавцы!Кетрин-Зета Джонс...печаль...увяла окончательно. На год моложе ее Рэйчел Уайс выглядит лет на 10 ее моложе.

  • У Вайс приятная улыбка... Хэнксу время ни по чем. Фонда такая ярая,зацепился взгляд.

  • Гость

    Какая Гага некрасивая женщина( Так плохо сложена. В кино это особенно заметно. Большая головая, кряжистая фигура, непропорциональная вся. И это у неё ещё нос переделан и губы, что ж там было изначально?( Но сыграла классно, с душой. Мне кажется, что эта история перекликается с ее собственной, реальной: оттого столько настоящей боли в глазах или искреннего ликования в некоторых сценах.

    ну не всем быть длинноногими модельками с маленькой головой, зато талант и харизма ух какая! все, что не нравится, так это ее пергидроль на голове, раньше в чумовых париках выглядела очень классно!

  • Какая же Эмма Стоун классная! Уже не в первый раз ловлю себя на том,что в последнее время любуюсь ею.

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