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Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и другие звезды на премьере фильма «Русский бес»

31 января в широкий прокат выходит фильм Григория Константинопольского «Русский бес». Двумя днями ранее звезды отечественного кинематографа одними из первых оценили картину. 

Фильм «Русский бес» режиссера Григория Константинопольсткого был представлен на суд критиков и зрителей еще на «Кинотавре» в прошлом году. Тогда картина собрала немало положительных отзывов. Теперь же фильм готовится выйти в широкий прокат. А 29 января в кинотеатре «Октябрь» прошла его звездная премьера.

Режиссера поддержали Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Анна Банщикова, Илья Бачурин и другие селебрити. Также премьерный показ смогли посетить и обычные зрители. 

Ко всему прочему 29 января Григорий Константинопольский праздновал свой день рождения. По признанию режиссера, восторженные отклики о картине стали лучшим подарком для него. После просмотра фильма у всех желающих была возможность обсудить увиденное и задать интересующие вопросы съемочной группе. 

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30 января 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба
Теги

Леонид Ярмольник, Виктория Толстоганова, Марат Башаров, Юлия Снигирь, Екатерина Волкова, Маша Цигаль, Ксения Раппопорт, Андрей Макаревич, Борис Грачевский, Александр Стриженов, Анна Банщикова, Любовь Аксенова (Новикова), Семен Слепаков, Иван Макаревич, Илья Бачурин, Мария Федорова, Евгений Цыганов, Оксана Ярмольник

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Засаленный цыганов , Башаров все комедию ломает про щасливую семью с натянутой улыбкой ,)))

  • Почему все так плохо выглядят?Как будто все в секонд-хенде одевались.Аксёнова вообще мрак:пришла представлять фильм,в котором сыграла одну из главных ролей,а выглядит как сиротинушка,не стыдно в таком виде на сцену выходить.

  • Бараш Матаров с женой,которую недавно избил....м-дя..высокие отношения.

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