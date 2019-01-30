Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и другие звезды на премьере фильма «Русский бес»

31 января в широкий прокат выходит фильм Григория Константинопольского «Русский бес». Двумя днями ранее звезды отечественного кинематографа одними из первых оценили картину.

Фильм «Русский бес» режиссера Григория Константинопольсткого был представлен на суд критиков и зрителей еще на «Кинотавре» в прошлом году. Тогда картина собрала немало положительных отзывов. Теперь же фильм готовится выйти в широкий прокат. А 29 января в кинотеатре «Октябрь» прошла его звездная премьера.

Режиссера поддержали Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Анна Банщикова, Илья Бачурин и другие селебрити. Также премьерный показ смогли посетить и обычные зрители.

Ко всему прочему 29 января Григорий Константинопольский праздновал свой день рождения. По признанию режиссера, восторженные отклики о картине стали лучшим подарком для него. После просмотра фильма у всех желающих была возможность обсудить увиденное и задать интересующие вопросы съемочной группе.