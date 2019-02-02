Павел Табаков встретился с экс-возлюбленной Марусей Фоминой на премьере фильма «Как я стал русским»

1 февраля в кинотеатре «Формула кино сити» прошла премьера фильма «Как я стал русским». Одними из первых картину оценили Резо Гигинеишвили, Марина Ким, Павел Табаков и другие звезды.

«Как я стал русским» — фильм, рассказывающий о китайском молодом человеке по имени Пен, который отправляется в Москву за своей любовью, девушкой по имени Ирина. Однако ее отец совсем не готов отдавать дочь за «первого встречного». Тем не менее жениху и отцу невесты придется научиться уважать друг друга ради той, которую они любят больше всего.

1 февраля состоялась звездная премьера картины. В зал кинотеатра «Формула кино сити» проследовали Артем Королев, Мария Шумакова, Резо Гигинеишвили, Марина Ким и другие селебрити.

Также на красной дорожке картины встретились экс-возлюбленные Павел Табаков и Маруся Фомина. В отличие от Павла Маруся пришла не одна, а в сопровождении мужа Алексея Киселева.