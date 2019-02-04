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Рудковская, Цыганов, Климова и другие звезды вместе с детьми посмотрели «Лего. Фильм-2»

3 февраля в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера анимационной картины «Лего. Фильм-2». Первыми зрителями мультика стали дети российских звезд. 

Все дети обожают конструктор Lego. Не мудрено, что мультфильм по его мотивам был очень тепло принят юными зрителями. 7 февраля во всех кинотеатрах выходит уже вторая часть анимационной ленты. За четыре дня до широкого проката в «Октябре» состоялась звездная премьера картины. 

Конечно, в этот вечер селебрити проследовали в кинозал не одни, а в сопровождении своих детей.

Так, по красной дорожке прошлись Яна Рудковская с Гном Гномычем, Алексей Учитель с дочерьми, Екатерина Климова с сыновьями и другие. 

В кинотеатре также был замечен и Евгений Цыганов. Актер привел на мультик своего младшего сына Федора, которому в марте этого года исполнится три годика. К слову, мама мальчика Юлия Снигирь на премьере замечена не была. 

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04 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Persona Stars
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Арина Шарапова, Евгения Добровольская, Алиса Гребенщикова, Александр Плющенко, Ольга Кузьмина, Алексей Учитель, Ольга Кузьмина, Леся Ярославская, Ирина Муромцева, Зоя Бербер, Ольга Кузьмина

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