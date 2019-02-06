Рудова, Седокова, Лядова и другие девушки продемонстрировали свои лучшие части тела на премьере фильма «Алита: боевой ангел»

5 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Алита: боевой ангел». Кинопоказ посетили Анна Седокова, Георгий Черданцев, Елена Лядова и другие звезды.

14 февраля во всех кинотеатрах нашей страны выйдет фильм, нетипичный для Дня всех влюбленных: фэнтези-триллер под названием «Алита: боевой ангел». Действие картины происходит через 300 лет после Великой войны в 26 веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки робот ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами. Так начинаются поиски утерянных воспоминаний...



За девять дней до выхода фильма в широкий прокат в кинотеатре «Октябрь» прошла его звездная премьера.

На красной дорожке в этот вечер блеснули Елена Лядова, Анна Седокова, Ева Польна с дочерью, Наталья Рудова, Лариса Долина и другие знаменитости.

Стиль гостей в этот вечер поражал своим разнообразием. Не успели мы прочесть фразу со свитшота Эвелины Бледанс, как замерли, глядя на шикарное красное платье (с не менее шикарным декольте) Анны Седоковой, а в следующую секунду не могли отвести глаз от бесконечных ног Натальи Рудовой и «ядовитых» сапог супруги Андрея Гайдуляна Александры Велескевич. Теперь же предлагаем вам оценить аутфиты звезд.