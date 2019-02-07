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Алла Пугачева в кожаной юбке произвела фурор на премьере фильма «Пилигрим»

6 февраля в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Пилигрим». Поддержать главную героиню триллера Елену Север пришли Максим Галкин, Алла Пугачева, Анна Седокова, Филипп Киркоров и другие артисты. 

14 февраля на большие экраны выходит триллер «Пилигрим». Главную роль в фильме исполнила Елена Север. Певица сыграла владелицу модной галереи Миру. Главная героиня счастлива замужем, ее жизнь течет своим чередом. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который почему-то помнит ее имя и знает о ней то, что может знать только очень близкий человек. При этом Мира никогда в жизни его не видела. Ее благополучный мир начинает в одночасье рушиться...

6 февраля в «Октябре» состоялся звездный показ картины. Ленту представила сама Елена Север. Первыми фильм оценили Филипп Киркоров, Анна Седокова, Зара, Оксана Федорова и другие артисты. 

Почетными гостями премьеры стали Алла Пугачева и Максим Галкин, которые нечасто жалуют светские мероприятия своим присутствием. Примадонна, как всегда, привлекла к себе особое внимание необычным аутфитом: артистка блистала на красной дорожке в кожаной юбке с завышенной талией, чулках и ботфортах. Завершила образ игривая кепка. А вам понравился наряд Аллы Борисовны? 

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07 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ирина Рахманова, Мария Голубкина, Мария Голубкина

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Голубкина 🙈🙈🙈
    Опять Серебряков...Может, хватит уже предателя «кормить»?В Канаде ж лучше, что он на жизнь здесь зарабатывает?

  • Бог мой, а что с Голубкиной?!!!

  • Молодцы, почти все в чёрном, приличные люди. Все понравились. У Т. Навки красивый макияж.

  • Примадонна выглядит лет на 43-47, дай Бог ей ещё столько же нас радовать песнями, спасибо за неисчерпаемый талант!

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