Кристина Романова, Хайди Клум, Ким Кардашьян и другие звезды на гала-вечере amfAR

Вечером 6 февраля в преддверии Недели моды в Нью-Йорке, прошел благотворительный аукцион amfAR. Мировые звезды собрались в ресторане Cipriani Wall Street, чтобы собрать средства для фонда борьбы со СПИДом.



В Нью-Йорке стартовала Неделя моды. За день до начала показов осенне-зимних коллекций 6 февраля в нью-йоркском ресторане Cipriani Wall Street состоялся традиционный гала-вечер благотворительного фонда по изучению и борьбы со СПИДом amfAR.



Среди приглашенных гостей были замечены актрисы, звезды реалити и представители фэшн-индустрии. Вместе с Хайди Клум, Милой Йовович, Ким и Кортни Кардашьян у пресс-вола позировали Саша Пивоварова, Алессандра Амбросио, Каролина Куркова и многие другие.



Звездные гостьи сделали ставку на наряды из шелка, черного бархата, а также на платья, расшитые пайетками, как, например, у Милы Йовович. 45-летняя Хайди Клум, 26-летняя Кристина Романова и 38-летняя Ким Кардашьян устроили битву умопомрачительных декольте. Предлагаем вам оценить аутфит каждой звезды и выбрать лучший.