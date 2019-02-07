Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кристина Романова, Хайди Клум, Ким Кардашьян и другие звезды на гала-вечере amfAR

Вечером 6 февраля в преддверии Недели моды в Нью-Йорке, прошел благотворительный аукцион amfAR. Мировые звезды собрались в ресторане Cipriani Wall Street, чтобы собрать средства для фонда борьбы со СПИДом.

В Нью-Йорке стартовала Неделя моды. За день до начала показов осенне-зимних коллекций 6 февраля в нью-йоркском ресторане Cipriani Wall Street состоялся традиционный гала-вечер благотворительного фонда по изучению и борьбы со СПИДом amfAR.

Среди приглашенных гостей были замечены актрисы, звезды реалити и представители фэшн-индустрии. Вместе с Хайди Клум, Милой Йовович, Ким и Кортни Кардашьян у пресс-вола позировали Саша Пивоварова, Алессандра Амбросио, Каролина Куркова и многие другие.

Звездные гостьи сделали ставку на наряды из шелка, черного бархата, а также на платья, расшитые пайетками, как, например, у Милы Йовович. 45-летняя Хайди Клум, 26-летняя Кристина Романова и 38-летняя Ким Кардашьян устроили битву умопомрачительных декольте. Предлагаем вам оценить аутфит каждой звезды и выбрать лучший.

Перейти к обсуждению 1


07 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images
Теги

Бар Рафаэли, Влада Рослякова, Хилари Рода, Валерия Кауфман, Эмили Дидонато, Лаки Блю Смит, Лаки Блю Смит, Нина Агдал, Нина Агдал

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Кэндис принцесса! хочу окрашивание такое же

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 420

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.