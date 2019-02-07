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Планета Билан: Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие звезды поддержали Диму Билана на премьере его шоу

6 февраля в «ВТБ Арене» состоялась премьера шоу Димы Билана «Планета Билан». Мероприятие посетили многие российские знаменитости.

В Москве стартовал масштабный тур Димы Билана «Планета Билан». Певец планирует дать концерты в 22 городах России и Прибалтики. Посмотреть премьерное шоу пришли многие друзья и коллеги артиста по сцене.

На концерте 6 февраля присутствовали Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Анита Цой, Дарья Клюкина и многие другие.

Зрители были в восторге от грандиозных спецэффектов: артист то поднимался и будто парил над залом, то приземлялся на одну из «планет» и исполнял зажигательный танец.

А на одной из новых, но уже полюбившихся поклонникам Билана композиции «Молния» певца будто бы действительно ударила молния, из-за чего он резко взлетел вверх!

Одним словом, шоу не оставило равнодушным ни одного зрителя: по своей масштабности оно могло бы составить конкуренцию любому из зарубежных. Дима Билан обещал удивить поклонников и слово свое сдержал.

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07 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Пресс-служба артиста
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Певица Polina

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