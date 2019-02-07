Планета Билан: Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие звезды поддержали Диму Билана на премьере его шоу

В Москве стартовал масштабный тур Димы Билана «Планета Билан». Певец планирует дать концерты в 22 городах России и Прибалтики. Посмотреть премьерное шоу пришли многие друзья и коллеги артиста по сцене.
Зрители были в восторге от грандиозных спецэффектов: артист то поднимался и будто парил над залом, то приземлялся на одну из «планет» и исполнял зажигательный танец.
Одним словом, шоу не оставило равнодушным ни одного зрителя: по своей масштабности оно могло бы составить конкуренцию любому из зарубежных. Дима Билан обещал удивить поклонников и слово свое сдержал.