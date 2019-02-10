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Гагарина, Тимати, Темникова и другие артисты поздравили зрителей с грядущим Днем влюбленных на сцене Big Love Show

9 февраля на стадионе ВТБ Арена состоялся концерт Big Love Show от Love Radio. Перед многотысячной толпой выступили Сергей Лазарев, Полина Гагарина и десятки других артистов.

Традиционно в преддверии Дня всех влюбленых Love Radio устраивает грандиозный концерт Big Love Show. В этом году праздник любви прошел в четырех городах — Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Екатеринбурге. 

В столице площадкой для самого романтического концерта в году была выбрана ВТБ Арена.

9 февраля перед многотысячной толпой там выступили Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Полина Гагарина (прилетевшая ради этого прямиком из Китая, где участвует в местном «Голосе»), Дима Билан, Ханна, Тимати и многие другие артисты. Основатель Black Star, к слову, даже вышел к журналистам на красную дорожку, что само по себе большая редкость. 

Популярные исполнители подарили зрителям свои лучшие песни о любви, а они в свою очередь отплатили громкими аплодисментами. Многочасовой праздник с киловаттами звука и самыми невероятными световыми решениями длился до полуночи, а закрывал его Дима Билан. Артист даже пригласил на сцену зрителей, которые вместе с ним устроили зажигательные танцы. 

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10 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Вахтанг, Группа «Градусы», Вахтанг, Вахтанг

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • У Билана болезненный вид, все хуже и хуже выглядит.

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