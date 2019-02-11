Сияющая Леди Гага, нежная Кэти Перри и другие звезды на церемонии вручения премии «Грэмми-2019»

10 февраля в Лос-Анджелесе состоялось важное событие в мире современной музыки — ежегодная церемония награждения «Грэмми». На красной дорожке блистали Леди Гага, Хайди Клум, Дженнифер Лопес и многие другие селебрити.

Музыкальная премия Американской академии звукозаписи прошла в США в 61-й раз. В этом году мероприятие отгремело в спортивном комплексе «Стэйплс-центр» — именно там на красной ковровой дорожке охотно позировали собравшимся фотографам самые востребованные на сегодняшний день артисты.



Все взгляды были устремлены на 26-летнюю Карди Би, которая появилась на мероприятии в образе Афродиты. Певица надела платье Thierry Mugler из коллекции 1995 года с необычным декором, имитирующим морскую раковину.

Эффектным получился и выход Леди Гаги, которая в прямом смысле слова блистала на красной дорожке в серебристом платье в пол с внушительным разрезом.

Одной из самых обсуждаемых звезд вечера стала Дженнифер Лопес. 49-летняя певица выбрала довольно скромное платье, украшенное стразами и камнями. Аутфит получился бы ничем не примечательным, если бы не одна деталь — знаменитость дополнила образ широкополой шляпой.



Многие известные женщины по традиции отдали предпочтение элегантным платьям, одним из немногих исключений из этого правила стала Кайли Дженнер. Звезда Инстаграма надела нежно-розовый комбинезон свободного кроя, в котором ее фигура казалась довольно массивной.



На церемонии также побывали Хайди Клум, Кэти Перри, Майли Сайрус, Нина Добрев, Дуа Липа и многие другие селебы. Их наряды вы можете оценить в нашей фотогалерее.