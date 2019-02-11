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Сияющая Леди Гага, нежная Кэти Перри и другие звезды на церемонии вручения премии «Грэмми-2019»

10 февраля в Лос-Анджелесе состоялось важное событие в мире современной музыки — ежегодная церемония награждения «Грэмми». На красной дорожке блистали Леди Гага, Хайди Клум, Дженнифер Лопес и многие другие селебрити.

Музыкальная премия Американской академии звукозаписи прошла в США в 61-й раз. В этом году мероприятие отгремело в спортивном комплексе «Стэйплс-центр» — именно там на красной ковровой дорожке охотно позировали собравшимся фотографам самые востребованные на сегодняшний день артисты.

Все взгляды были устремлены на 26-летнюю Карди Би, которая появилась на мероприятии в образе Афродиты. Певица надела платье Thierry Mugler из коллекции 1995 года с необычным декором, имитирующим морскую раковину.

Эффектным получился и выход Леди Гаги, которая в прямом смысле слова блистала на красной дорожке в серебристом платье в пол с внушительным разрезом.

Одной из самых обсуждаемых звезд вечера стала Дженнифер Лопес. 49-летняя певица выбрала довольно скромное платье, украшенное стразами и камнями. Аутфит получился бы ничем не примечательным, если бы не одна деталь — знаменитость дополнила образ широкополой шляпой.

Многие известные женщины по традиции отдали предпочтение элегантным платьям, одним из немногих исключений из этого правила стала Кайли Дженнер. Звезда Инстаграма надела нежно-розовый комбинезон свободного кроя, в котором ее фигура казалась довольно массивной.

На церемонии также побывали Хайди Клум, Кэти Перри, Майли Сайрус, Нина Добрев, Дуа Липа и многие другие селебы. Их наряды вы можете оценить в нашей фотогалерее.  

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11 февраля 2019
Текст Юлия Кривулькина
Фото Getty Images
Теги

Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Анна Кендрик, Алиша Кис, Билли Рэй Сайрус, Билли Рэй Сайрус, Долли Партон, Долли Партон, Билли Рэй Сайрус, Билли Рэй Сайрус

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Леди Гага лучше всех!!!

  • в погоне за оригинальностью многие потеряли чувства стиля. Да и фотографа можно было бы получше заказать, которому знакомо что такое свет и тень

  • в погоне за оригинальностью многие потеряли чувства стиля. Да и фотографа можно было бы получше заказать, которому знакомо что такое свет и тень

  • Кайли Д. тетка, а ей ведь лет 20-21...что будет с ней в 35?

  • Андра.... Не попутала мероприятия .... ?!

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