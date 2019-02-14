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Дмитрий Шепелев, Елена Летучая и другие звезды узнали, кто признан самым стильным мужчиной года

13 февраля GQ объявил самых стильных мужчин года по версии журнала. Закрытый коктейль посетили Дмитрий Шепелев, Олеся Бословяк, Елена Летучая и другие селебрити.

На дворе середина февраля, а это значит, что журнал GQ традиционно подготовил ежегодный рейтинг «100 самых стильных». 13 февраля состоялся закрытый коктейль, где были объявлены и награждены лауреаты нескольких номинаций. Статуэтки вручал главный редактор журнала Игорь Гаранин.

Мероприятие прошло в фудмолле «Депо. Москва». Среди двухметровых бочек и автобусов были замечены участники группы Artik & Asti, Елена Летучая, Олеся Бословяк, Алла Вербер, Джиган и многие другие звезды.

Также вечеринку посетил Дмитрий Шепелев, нечасто жалующий светские мероприятия своим присутствием.

В разгар вечера заслуженные статуэтки получили Андрей Купреев, Михаил Зыгарь, Андрей Малахов и Игорь Верник. Ну а самым-самым стильным был назван Feduk. Со сцены рэпер поблагодарил журнал за такую честь, однако отметил, что сомневается в том, что заслуживает столь почетного звания.

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14 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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