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Екатерина Архарова и ее муж Артем Илясов впервые вышли в свет после скандала с его исчезновением

13 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялся предпоказ комедии «Любовницы» режиссера Елены Хазановой. Картину представили Паулина Андреева, Елизавета Арзамасова, Сергей Гармаш и другие актеры. 

Признаемся, этой премьеры мы ждали с особым нетерпением. 28 февраля режиссер Елена Хазанова представит на суд зрителей фильм «Любовницы», рассказывающий о трех девушках — медсестре, актрисе и студентке. Они расстались со своими мужчинами, узнав, что у тех, оказывается, есть жены. Расквитавшись с экс-бойфрендами, подруги решили помогать другим девушкам, оказавшимся в похожей ситуации. Роли мстительных любовниц исполнили Паулина Андреева, Юлия Александрова и Александра Бортич. 

13 феврале в кинотеатре «Октябрь» состоялась звездная премьера картины. На красной дорожке были замечены Елизавета Арзамасова, Сергей Гармаш, Елена Валюшкина, Мария Шумакова, Александр Цыпкин и многие другие артисты. 

На предпоказе также появилась и исполнительница главной роли Паулина Андреева в сопровождении Федора Бондарчука. Пара как всегда выглядела очень стильно и моментально приковала к себе внимание и фотографов, и гостей мероприятия. Для выхода в свет актриса выбрала белую блузу с жакетом и черные шелковые брюки, а завершали утонченный образ крупные серьги. 

И все же, самыми обсуждаемыми персонами вечера стали Екатерина Архарова и Артем Илясов. Супруги впервые вышли в свет после скандальной истории, связанной с исчезновением бизнесмена. 

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14 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба Disney
Теги

Мария Шалаева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • некая шумакова точно чем-то болеет! вечно открыт рот.

  • А где Юлия Александрова и Александра Бортич?

  • Да, после скандала и сразу на фильм с многоговорящим названием)

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