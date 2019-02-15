Дима Билан, Анна Седокова, Алсу и другие артисты отметили День всех влюбленных на сцене Кремля

14 февраля любовь буквально витает в воздухе. Повсюду мелькают воздушные шары в виде сердца, огромные букеты цветов и выглядывающие из-под них целующиеся пары. Традиционно в этот день зал Государственного Кремлевского Дворца заполняется влюбленными, ведь там проходит концерт канала Муз-ТВ, приуроченный к этому романтичному празднику.
2019 год не стал исключением. На этот раз ведущими музыкального шоу стали Юлианна Караулова, Артем Шалимов, Анна Семенович и Денис Клявер.
В этот вечер на сцену также вышла Ирина Дубцова, которая 14 февраля празднует еще и день рождения. Всем зрителям певица сделала подарок, презентовав свою новую песню «Я люблю тебя до Луны».
Весь концерт в зале царила романтическая атмосфера с нотками юмора. Все артисты не только исполнили свои хиты, но и после выступления пожелали зрителям всего только самого доброго. В первую очередь, любви.