Дима Билан, Анна Седокова, Алсу и другие артисты отметили День всех влюбленных на сцене Кремля

14 февраля в стенах Государственного Кремлевского Дворца традиционно прошел концерт, посвященный Дню святого Валентина. Свои лучшие песни о любви исполнили Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анна Седокова и другие артисты.

14 февраля любовь буквально витает в воздухе. Повсюду мелькают воздушные шары в виде сердца, огромные букеты цветов и выглядывающие из-под них целующиеся пары. Традиционно в этот день зал Государственного Кремлевского Дворца заполняется влюбленными, ведь там проходит концерт канала Муз-ТВ, приуроченный к этому романтичному празднику.



2019 год не стал исключением. На этот раз ведущими музыкального шоу стали Юлианна Караулова, Артем Шалимов, Анна Семенович и Денис Клявер.

Свои песни о любви гостям подарили Дима Билан, Анна Седокова, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Николай Басков, Алсу и многие другие исполнители.

В этот вечер на сцену также вышла Ирина Дубцова, которая 14 февраля празднует еще и день рождения. Всем зрителям певица сделала подарок, презентовав свою новую песню «Я люблю тебя до Луны».



Весь концерт в зале царила романтическая атмосфера с нотками юмора. Все артисты не только исполнили свои хиты, но и после выступления пожелали зрителям всего только самого доброго. В первую очередь, любви.