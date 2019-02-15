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Дима Билан, Анна Седокова, Алсу и другие артисты отметили День всех влюбленных на сцене Кремля

14 февраля в стенах Государственного Кремлевского Дворца традиционно прошел концерт, посвященный Дню святого Валентина. Свои лучшие песни о любви исполнили Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анна Седокова и другие артисты.

14 февраля любовь буквально витает в воздухе. Повсюду мелькают воздушные шары в виде сердца, огромные букеты цветов и выглядывающие из-под них целующиеся пары. Традиционно в этот день зал Государственного Кремлевского Дворца заполняется влюбленными, ведь там проходит концерт канала Муз-ТВ, приуроченный к этому романтичному празднику.

2019 год не стал исключением. На этот раз ведущими музыкального шоу стали Юлианна Караулова, Артем Шалимов, Анна Семенович и Денис Клявер.

Свои песни о любви гостям подарили Дима Билан, Анна Седокова, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Николай Басков, Алсу и многие другие исполнители.

В этот вечер на сцену также вышла Ирина Дубцова, которая 14 февраля празднует еще и день рождения. Всем зрителям певица сделала подарок, презентовав свою новую песню «Я люблю тебя до Луны».

Весь концерт в зале царила романтическая атмосфера с нотками юмора. Все артисты не только исполнили свои хиты, но и после выступления пожелали зрителям всего только самого доброго. В первую очередь, любви. 

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15 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Денис Клявер, Алиса Салтыкова, Сергей Приказчиков, Сергей Приказчиков, Татьяна Ткачук

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