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Максим Виторган, Надежда Оболенцева и другие звезды поздравили «Гоголь-центр» с днем рождения

16 февраля «Гоголь-центр» отметил свой шестой день рождения. На празднике присутствовали Максим Виторган, Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили и другие звезды.

Театр Кирилла Серебренникова радует зрителей уже шесть лет. 16 февраля «Гоголь-центр» отпраздновал день рождения, где традиционно собрались его актеры и друзья. 

На мероприятии были замечены Максим Виторган, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Риналь Мухаметов, Влад Лисовец и другие звезды.

Увы, вечеринка в который год прошла без основателя центра. 

Традиционно в рамках праздничного концерта состоялось вручение значков за заслуги перед театром. После официальной части перед гостями выступили Александр Горчилин, Ян Гэ и Риналь Мухаметов. Завершился праздник сюрпризом в виде большого трехъярусного торта. 

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17 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Павел Артемьев, Алексей Кудрин, Илья Стюарт, Илья Стюарт

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