Максим Виторган, Надежда Оболенцева и другие звезды поздравили «Гоголь-центр» с днем рождения

16 февраля «Гоголь-центр» отметил свой шестой день рождения. На празднике присутствовали Максим Виторган, Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили и другие звезды.

Театр Кирилла Серебренникова радует зрителей уже шесть лет. 16 февраля «Гоголь-центр» отпраздновал день рождения, где традиционно собрались его актеры и друзья.



На мероприятии были замечены Максим Виторган, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Риналь Мухаметов, Влад Лисовец и другие звезды.



Увы, вечеринка в который год прошла без основателя центра.

Традиционно в рамках праздничного концерта состоялось вручение значков за заслуги перед театром. После официальной части перед гостями выступили Александр Горчилин, Ян Гэ и Риналь Мухаметов. Завершился праздник сюрпризом в виде большого трехъярусного торта.