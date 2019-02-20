Премия журнала Marie Claire: Стриженова, Мамун, Бледанс и другие звезды узнали все о лучших бьюти-средствах года

В театре «Школа Современной Пьесы» прошла торжественная церемония вручения ежегодной международной премии Marie Claire Prix d'Excellence de la Beauté. На мероприятии присутствовали Маргарита Мамун, Екатерина Стриженова, Эвелина Бледанс и другие звезды.

19 февраля в столичном театре «Школа Современной Пьесы» было особенно многолюдно, ведь там состоялась премия Marie Claire Prix d'Excellence de la Beauté — одна из самых престижных наград за инновации в области красоты. Церемония вручения заветных статуэток прошла в только что отреставрированном здании театра на Неглинной улице, куда гости были приглашены на театральный перфоманс от Евгения Гришковца и Иосифа Райхельгауза.



Среди гостей мероприятия были замечены Маргарита Мамун, Екатерина Стриженова, Юлия Началова, Эвелина Бледанс, Мария Шумакова, Зоя Бербер, Алена Чехова и другие звезды.

Церемония удивила всех без исключения, ведь присутствующие (и гости, и номинанты, и ведущие Анастасия Харитонова и Тимур Скляров) стали героями полноценного спектакля. Вместе со звездными актерами театра — Татьяной Веденеевой, Дарьей Емельяновой, Алексеем Гнилицким и Джульеттой Геринг, гости разыграли несколько жизненных сюжетов: веселых, лиричных, парадоксальных. Объявление лауреатов было хитро и непринужденно вплетено в спектакль-импровизацию «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Зрители стали непосредственными участниками спектакля: от их действий зависело, как дальше развернется сюжет.



Номинантами премии в различных категориях стали косметические средства, которые появились на рынке за последний год. Продукты-победители — это воплощение инноваций, высоких технологий, эффективности и революционных текстур. В 2019 году ими стали:



• Тушь для ресниц Le Volume Révolution de Chanel, Chanel;

• Ночной эликсир масло-сыворотка Immortelle Reset, L’occitane;

• Сыворотка двойного действия Abeille Royale Double R, Guerlain;

• Гамма для лица Vinopure, Caudalie;

• Солнцезащитный спрей Idéal Soleil, SPF 30, Vichy;

• Восстанавливающий комплекс для области вокруг глаз Advanced Night Repair, Estée Lauder.



В состав российского жюри вошли beauty-директора крупнейших отечественных изданий: Анастасия Харитонова (Marie Claire), Мария Тараненко (ELLE), Анастасия Ежова (Grazia), Юлия Кудрявцева (Harper’s Bazaar), Лилит Арутюнян (In Style), Екатерина Сахарова («Домашний Очаг»). Их специальной награды удостоились средства:

• Палитры для макияжа Dior Backstage, Dior;

• Гамма увлажняющих средств Essensial Energy (Shiseido);

• Увлажняющий тональный крем Skin Illusion от Clarins;

• Линия средств для волос Hair Rituel by Sisley, Sisley.



В вэлком-зоне гостей встречали бокалом итальянского просекко Belstar (Розе и брют) от компании MBG Wine, а устричный бар Bluefin удивил всех изысканными сервированными устрицами.



Парижская марка чая Palais des Thés представила коллекцию чая и тизанов DETOX, созданную на базе локальных рецептов обновления из пяти регионов мира. Коллекцию и другие продукты марки можно найти в московском флагманском бутике на Покровке, в интернет-магазине palaisdesthes.ru и в сети «Азбука Вкуса».



За безупречные прически команды Marie Claire и номинантов премии отвечал бренд WELLA Professionals, а стильные бьюти-образы были созданы опытными визажистами MAC.