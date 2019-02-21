Brit Awards 2019: Пинк стала триумфатором, а Лили Аллен сменила два парика

В минувшую среду на лондонской O2 Arena состоялось вручение музыкальной премии Brit Awards 2019. Открыл красочную церемонию Хью Джекман, представивший вниманию публики выступление по мотивам фильма «Величайший шоумен».
Кроме актера в этот вечер на сцене появились Сэм Смит, Дуа Липа, Лиам Пейн и музыкальная группа 1975. Иностранные исполнители были представлены в лице Пинк — остальные лауреаты так и не появились на премии.
«Лучшим певцом» по версии премии стал Джордж Эзра, «Лучшей певицей» —Джорджа Смит, а «Лучшей группой» — 1975. Молодые музыканты победили и в номинации «Лучший альбом». Келвин Харрис получил звание «Лучшего продюсера», а также заслужил награду за «Лучший клип», который он снял вместе с Дуа Липа (One Kiss).
Кроме того, Дрейк был признан «Лучшим иностранным певцом», а Ариана Гранде — певицей. Не обделили внимание британцы и всеми любимого Эда Ширана, снова присудив ему награду за глобальный успех. Певец не смог присутствовать на церемонии лично, но все же произнес благодарственную речь при помощи видеосвязи.