Brit Awards 2019: Пинк стала триумфатором, а Лили Аллен сменила два парика

20 февраля в Лондоне прошла 38-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американского «Грэмми». Почетными гостями мероприятия стали Пинк, Хью Джекман, Сэм Смит и многие другие.

Хью Джекман

В минувшую среду на лондонской O2 Arena состоялось вручение музыкальной премии Brit Awards 2019. Открыл красочную церемонию Хью Джекман, представивший вниманию публики выступление по мотивам фильма «Величайший шоумен».

Дуа Липа

Кроме актера в этот вечер на сцене появились Сэм Смит, Дуа Липа, Лиам Пейн и музыкальная группа 1975. Иностранные исполнители были представлены в лице Пинк — остальные лауреаты так и не появились на премии.

Кстати, американская певица стала первым музыкантом не из Великобритании, удостоенным награды за выдающийся вклад в музыку на Brit Awards.

«Лучшим певцом» по версии премии стал Джордж Эзра, «Лучшей певицей» —Джорджа Смит, а «Лучшей группой» — 1975. Молодые музыканты победили и в номинации «Лучший альбом». Келвин Харрис получил звание «Лучшего продюсера», а также заслужил награду за «Лучший клип», который он снял вместе с Дуа Липа (One Kiss).



Кроме того, Дрейк был признан «Лучшим иностранным певцом», а Ариана Гранде — певицей. Не обделили внимание британцы и всеми любимого Эда Ширана, снова присудив ему награду за глобальный успех. Певец не смог присутствовать на церемонии лично, но все же произнес благодарственную речь при помощи видеосвязи.