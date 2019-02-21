Долина, Лолита, Королева и другие звезды узнали, о чем поют мужчины

20 февраля в «Крокус Сити Холле» состоялся концерт «О чем поют мужчины», приуроченный к 23 февраля и 8 марта. Мероприятие посетили Лолита, Наташа Королева, Стас Пьеха, Денис Клявер, Лариса Долина и другие представители российского шоу-бизнеса.

Наташа Королева и Тарзан

Накануне Дня защитника Отечества и 8 марта стало известно, о чем поют мужчины. 20 февраля лучшие артисты российской эстрады вышли на сцену «Крокус Сити Холла» и поздравили друг друга и зрителей с грядущими праздниками.

Среди приглашенных на концерт звезд были Валерия, Жасмин, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Лариса Долина, Денис Клявер, Юлия Савичева, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Лолита и другие.

Как исполнители, так и зрители были в восторге от грандиозного шоу. Целых три часа харизматичные мужчины исполняли известные «женские» песни, показывая, насколько они ценят прекрасную половину человечества.



В свою очередь, очаровательные певицы с песнями из мужского репертуара попытались понять, о чем же поют самые популярные исполнители российского шоу-бизнеса.