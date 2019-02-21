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Долина, Лолита, Королева и другие звезды узнали, о чем поют мужчины

20 февраля в «Крокус Сити Холле» состоялся концерт «О чем поют мужчины», приуроченный к 23 февраля и 8 марта. Мероприятие посетили Лолита, Наташа Королева, Стас Пьеха, Денис Клявер, Лариса Долина и другие представители российского шоу-бизнеса.
Наташа Королева и Тарзан
Наташа Королева и Тарзан

Накануне Дня защитника Отечества и 8 марта стало известно, о чем поют мужчины. 20 февраля лучшие артисты российской эстрады вышли на сцену «Крокус Сити Холла» и поздравили друг друга и зрителей с грядущими праздниками.

Среди приглашенных на концерт звезд были Валерия, Жасмин, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Лариса Долина, Денис Клявер, Юлия Савичева, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Лолита и другие.

Как исполнители, так и зрители были в восторге от грандиозного шоу. Целых три часа харизматичные мужчины исполняли известные «женские» песни, показывая, насколько они ценят прекрасную половину человечества.

В свою очередь, очаровательные певицы с песнями из мужского репертуара попытались понять, о чем же поют самые популярные исполнители российского шоу-бизнеса.

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21 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Persona Stars
Теги

Николай Фоменко, Марк Тишман, Валдис Пельш, Юрий Аксюта, Рэпер Серега, Рэпер Серега, Рэпер Серега, Рэпер Серега, Рэпер Серега, Рэпер Серега, Юрий Аксюта, Юрий Аксюта

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2 комментария Добавить комментарий
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  • какие же у зары всегда потрясающие наряды!!!

  • Что за фотограф?И так все не айс,а их ещё в коротконогих головастиков превратил сей творец с камерой😐

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