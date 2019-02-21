Долина, Лолита, Королева и другие звезды узнали, о чем поют мужчины

Накануне Дня защитника Отечества и 8 марта стало известно, о чем поют мужчины. 20 февраля лучшие артисты российской эстрады вышли на сцену «Крокус Сити Холла» и поздравили друг друга и зрителей с грядущими праздниками.
Как исполнители, так и зрители были в восторге от грандиозного шоу. Целых три часа харизматичные мужчины исполняли известные «женские» песни, показывая, насколько они ценят прекрасную половину человечества.
В свою очередь, очаровательные певицы с песнями из мужского репертуара попытались понять, о чем же поют самые популярные исполнители российского шоу-бизнеса.